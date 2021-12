Uomini e Donne, anticipazioni: Andrea Nicole ha scelto Ciprian

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione del programma Andrea Nicole ha scelto Ciprian tra le polemiche.

Arrivano le anticipazioni del trono classico dall’ultima registrazione di Uomini e Donne, effettuata in questi giorni dopo il rinvio per gli impegni di Maria De Filippi con Tu Si Que Vales.

Andrea Nicole ha scelto: è Ciprian il corteggiatore con cui vuole uscire dal programma. La scelta non è però avvenuta come di consueto in studio, ma al di fuori di esso, senza che nessuno sapesse niente.

Il ragazzo, infatti, si è presentato a casa della tronista e i due hanno passato la notte assieme. Si sono poi recati in studio assieme dove hanno annunciato il tutto a fatto compiuto, tra le polemiche.

Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono scagliati contro di loro, accusandoli di essere falsi e disonesti. Hanno ipotizzato anche che i due forse si sono visti anche altre volte in segreto e Gianni si è detto deluso e ha spiegato che a questo punto Andrea Nicole non meritava la possibilità che le è stata data.

Anche Maria De Filippi era molto amareggiata. Ha spiegato che la tronista avrebbe potuto avvisare la redazione di quanto stava accadendo, anche solo per dire che avrebbe fatto entrare Ciprian a casa sua. Tanto bastava.

Dura la reazione di Alessandro, l’altro corteggiatore della ragazza. Sconvolto più di tutti dalla notizia, si è sentito preso in giro enormemente. Fino a pochi giorni prima era ancora in gioco, ora all’improvviso è stato scartato.

Il corteggiatore ha pubblicato, successivamente, un durissimo sfogo su Instagram, cancellato poche ore dopo, scrivendo: “Sempre a testa alta […] Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni ed i cani rimangono cani”.

