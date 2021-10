Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano lascia lo studio

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione Gemma Galgani è stata lasciata mentre Ida Platano ha abbandonato lo studio.

Arrivano le prime anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, datata domenica 24 ottobre. Nella puntata vediamo una situazione diametralmente opposta per le dame del trono over e le troniste di quello classico.

Se, infatti, Andrea Nicole e Roberta Giusti si lasciano andare a baci appassionati con i loro corteggiatori, non va allo stesso modo alle loro colleghe over. Gemma Galgani è stata lasciata dal suo ultimo partner, Ida Platano ha invece lasciato lo studio del programma.

Nel dettaglio Andrea Nicole ha baciato Cyprian nell’ultima esterna con il ragazzo, dicendogli che prova più interesse per lui rispetto al suo altro corteggiatore, Alessandro. Anche l’altra tronista, Roberta, ha vissuto un momento di tenerezza condito da un bacio appassionato con il corteggiatore Luca.

Negativa, invece, la puntata di Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, non solo ha battibeccato a lungo con la solita Tina Cipollari sui soliti temi che le dividono, ma pare sia stata anche lasciata dal suo ultimo cavaliere.

Non va meglio a Ida Platano. La dama è stata continuamente criticata in puntata e non l’ha presa bene: ha lasciato più volte lo studio per le parole che le sono state rivolte in più occasioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.