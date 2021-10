Uomini e Donne, registrazione 19 ottobre: Costabile chiude con Gemma

Uomini e Donne, registrazione di ieri 19 ottobre. Nelle prossime puntate Costabile decide di chiudere con Gemma Galgani, primo bacio di Ida con Diego.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, datata domenica 17 ottobre. Il cavaliere Costabile ha deciso di chiudere definitivamente con Gemma Galgani al termine di una lunga discussione.

Tra i due le cose non stavano andando bene, con la dama torinese che negli ultimi tempi si era molto lamentata del suo carattere. In lacrime, Gemma si era sfogata con la redazione del programma di Maria De Filippi.

Aveva ammesso di soffrire molto per il fatto che Costabile non si faceva sentire con dei messaggi del buongiorno e della buonanotte e non rispondeva sempre alle sue chiamate, cosa che la faceva sentire poco considerata.

In studio Costabile si è molto risentito di queste accuse, svelando di averla invitata a fare un viaggio assieme, tra le mete proposte sia Sharm che la Puglia. A quanto pare, però, Gemma ha sempre rifiutato le proposte che le sono state fatte dal cavaliere.

Allora il cavaliere ha deciso di chiudere con la dama, dovendo dare ragione a Tina Cipollari: Gemma non è per niente interessata a trovare l’amore. Piuttosto, il suo unico interesse è rimanere al centro dello studio di Uomini e Donne ancora a lungo.

Archiviata la sua storia con Marcello, Ida Platano è andata avanti. Per lei si è fatto avanti Diego, con il quale la dama ha iniziato una nuova conoscenza: la dama del trono over è uscita in esterna con lui e tra i due c’è stato un primo intenso bacio.

