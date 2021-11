Uomini e Donne, anticipazioni: Giorgio Manetti torna in studio?

Uomini e Donne, anticipazioni. Secondo le ultime anticipazioni Giorgio Manetti potrebbe tornare per conoscere Isabella Ricci.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Ci potrebbe essere un grande ritorno per il dating show di Canale 5: secondo Nuovo Tv, infatti, Giorgio Manetti potrebbe tornare in occasione di una puntata speciale del programma.

L’ex cavaliere avrebbe espresso il desiderio di conoscere la dama Isabella Ricci e anche la dama ha fatto lo stesso. “Ci andrei a cena almeno una volta, l’ho visto per tre anni in televisione. Potrei anche chiamarlo e dirgli che voglio vederlo”, ha detto la Ricci.

Queste dichiarazioni avevano fatto già fatto infuriare Gemma Galgani nell’ultima puntata del programma, tra le due, infatti, non corre buon sangue e soprattutto Gemma è la ex proprio di Giorgio, e i due sono stati insieme per più di un anno. La dama torinese aveva accusato la Ricci di essere falsa, visto che le due non si sopportano perchè vorrebbe uscire con il suo ex?

“Ha detto che vorrebbe conoscerlo e poter uscire con lui. Oltretutto una persona che è uscita con me. Lei ha una misera considerazione di me non dovrebbe uscire con Giorgio. C’è un limite a tutto adesso. Lui è stato con me e tu non mi sopporti, sei una Pinocchia. Tu non sarai me, non potrai mai” ha dichiarato Gemma.

Anche Armando Incarnato e Gianni Sperti avevano dato ragione alla Galgani, non vedendo motivazioni valide dietro questo incontro. Tina Cipollari, invece, non vede l’ora che Giorgio torni per poter vedere la faccia della Galgani davanti al suo ex. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa succederà nel trono over di Uomini e Donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.