Uomini e Donne, anticipazioni: Matteo Ranieri è il nuovo tronista

Uomini e Donne, anticipazioni. Matteo Ranieri, ex corteggiatore di Sophie Codegoni, è il nuovo tronista del programma.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Abbiamo scoperto l’identità del nuovo tronista del programma: Matteo Ranieri. In diretta la sua risposta alla proposta di Maria De Filippi, che lo aveva invitato con una scusa.

“Ora stai un po’ con noi” gli ha detto la presentatrice, prima di farlo accomodare e mandare un video dei suoi momenti più belli a Uomini e Donne. Alla fine del video è apparsa la fatidica frase “Sei il nuovo tronista”.

Il ragazzo, commosso, ci ha pensato un attimo “Non so se riesco a farlo”, ha spiegato. Poi, in seguito agli incoraggiamenti di Maria, ha deciso di accettare la proposta e si è seduto sul trono. “Anche se sicuramente sbaglierò”, ha concluso il ragazzo.

Si passa poi al trono over. Un’intervista di Isabella Ricci ha scatenato tante polemiche: la donna ha infatti chiesto di conoscere Giorgio Manetti, storico ex di Gemma Galgani, per avere dei consigli su Gianni, che la attacca continuamente.

Gemma ha quindi attaccato Isabella: nonostante le due non si sopportano, lei vuole conoscere un suo ex storico. La donna sottolinea quindi l’incoerenza della Ricci, sostenuta da Gianni e Armando, che sono d’accordo con l’analisi di Gemma.

Successivamente si è tornato a parlare del tema delle sponsorizzazioni sui social. Marcello voleva difendere Isabella masi è acceso lo scontro con Gemma. Il cavaliere ha quindi dichiarato di non riuscire mai a parlare perché Gemma e Ida, a turno o anche insieme, continuano ad attaccarlo.

Quindi Gemma ha fatto notare che anche lo stesso Marcello ha pubblicato una foto al lavoro, appena arrivato a Uomini e Donne, il cui intento era chiaro. Il cavaliere è andato su tutte le furie e ha risposto: “Ma perché invece di guardare il mio profilo non lavori? Lavorate!”.

