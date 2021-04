Uomini e Donne, anticipazioni: E’ finita tra Sabina e Claudio

Uomini e Donne, anticipazioni. A poche settimane dall’addio al trono over mano nella mano, è già finita tra Sabina Ricci e Claudio Cervoni.

Arrivano le ultime anticipazioni dei personaggi di Uomini e Donne. Oggi parliamo di trono over e, più nel dettaglio, di una coppia molto amata dell’ultimo periodo della trasmissione: Sabina Ricci e Claudio Cervoni.

Poche settimane fa i due avevano lasciato lo studio per conoscersi meglio, dopo un percorso complicato fatto di litigi, incomprensioni, sentimenti e tira e molla. I due hanno annunciato la separazione pochi giorni fa sui propri profili social.

Uomini e Donne, Sabina Ricci “Claudio non è più nella mia vita”.

Brutte notizie per i fan del trono over di Uomini e Donne. Una delle coppie più amate dell’ultimo periodo, infatti, ha annunciato la separazione tramite i propri profili social. Stiamo parlando della coppia composta da Sabina Ricci e Claudio Cervoni.

“Non vorrei scrivere, ma in rispetto di chi ha sostenuto lo faccio. Claudio non è più nella mia vita. Un abbraccio a chi ci ha sostenuto fino ad oggi” ha scritto Sabina ai propri fan su Instagram.

“Mi dispiace doverlo dire, ma tra me e Sabina la storia si è conclusa, le auguro tutto il bene possibile perché se lo merita, ringrazio tutti voi per avermi e averci sostenuti” sono invece le parole usate da Claudio per spiegare la fine della loro storia.

Sin dalle prime battute della loro conoscenza, si era capito che tra i due le cose non sarebbero state facili. Così è stato, ma alla fine avevano prevalso i sentimenti e i due avevano lasciato lo studio insieme.

Erano poi seguite settimane di pace, amore e tranquillità, come testimoniato dai due protagonisti in un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione. Sabina si era pure trasferita per stare più vicina a Claudio.

Non si conoscono le motivazioni della rottura ma, per i motivi di cui sopra, è chiaro che qualcosa è successo per rompere l’idillio. Dovremo aspettare il ritorno del duo in studio, scenario più che probabile, per spiegare cosa è successo tra di loro.

