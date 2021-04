Uomini e Donne, anticipazioni. Ida Platano si sta già vedendo con qualcuno? Novità anche per il trono di Massimiliano Mollicone che sta per concludersi.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Ida Platano è tornata al trono over ormai da qualche tempo ma non si è seduta ancora al centro dello studio per parlare delle sue conoscenze.

Massimiliano Mollicone è ancora alle prese con ben tre corteggiatrici: Vanessa, Eugenia e Beatrice. Per ognuna di loro lui prova qualcosa, ma il tempo passa e bisogna fare dei passi in avanti in previsione della sua scelta.

Uomini e Donne, Vanessa più avanti tra le tre corteggiatrici di Massimiliano.



Ida Platano ha fatto il suo grande ritorno al trono over di Uomini e Donne. Grande, per ora, solo per il pubblico che l’ha amata e sempre supportata dal suo primo ingresso nello studio del dating show di Canale 5.

Per quanto riguarda il suo percorso, invece, le cose procedono a rilento. Sembra, quasi, che la dama stia facendo le cose con estrema calma, valutando bene ogni singolo passo in questa sua nuova avventura.

Pare, però, che a breve la dama si siederà al centro dello studio per parlare delle prime conoscenze e, perchè no, dei primi appuntamenti con i cavalieri del parterre del trono over.

Per quanto riguarda il trono classico, grande spazio verrà dato a Massimiliano Mollicone. Il tronista ha ancora tre dame con lui e per tutte sembra provare qualcosa. Per Eugenia prova una forte attrazione mentale, per Federica l’attrazione è invece fisica.

Con Vanessa, come con Eugenia, c’è già stato un bacio e, dalle parole rilasciate al magazine ufficiale in un’intervista, sarebbe intenzionato a ripetere questo bacio altre volte. Fatto sta che il suo trono prosegue e si spera che Massimiliano faccia presto nuovi passi in avanti.

