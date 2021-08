Un posto al sole riprende il 23 agosto. Le trame dei prossimi episodi

Un Posto al Sole, anticipazioni. La soap opera di Rai 3 andrà in vacanza dal 7 per poi tornare in onda il 23 agosto.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Questa settimana sarà l’ultima con le nuove puntate della soap opera di Rai 3, visto che venerdì 6 sarà l’ultima puntata prima della consueta sosta estiva.

Upas andrà in vacanza dal 7 agosto fino al 22, riprendendo con le nuove puntate lunedì 23 agosto. Nelle trame la partenza di Angela,Franco e Bianca per il mare sarà l’occasione per augurare a tutti buone vacanze.

Molte sono le trame che rimarranno in sospeso, prima tra tutte la vicenda tra Filippo e Serena. Il Sartori, dopo aver perso la memoria, ha scoperto di avere anche una figlia e la nuova gravidanza della moglie (cosa che sia i medici che la compagna gli avevano tenuto nascosta per non turbarlo).

Nelle ultime puntate abbiamo potuto vedere che, una volta tornato a casa, Filippo costringe Serena a prendere una decisione drastica per il bene di tutti.

Un Posto al Sole, ecco cosa ci aspetta al ritorno dalle vacanze.

Abbiamo visto cosa lasceremo con le ultime puntate di Upas. Ma cosa ci aspetta al rientro dalle vacanze? L’attesa sarà ripagata abbondantemente da nuove intricate vicende, dall’arrivo di new entry con due grandi ritorni. Per ora possiamo solo anticiparvi che presto ritroveremo Susanna Picardi e sua madre Adele, che saranno protagoniste di una inedita storyline.

Adele avrà una trama dedicata esclusivamente a lei, come abbiamo avuto modo di vedere nelle precedenti anticipazioni. Tornerà anche Beatrice, che invece entrerà nella trama dell’amnesia di Filippo e si vociferava di un possibile nuovo amore, su cui però non abbiamo certezze.

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.