Un Posto al Sole, anticipazioni: i ritorni di Adele e Beatrice

Un Posto al Sole, anticipazioni. Nelle prossime puntate torneranno Adele e Beatrice e saranno entrambe al centro di nuove storyline.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle prossime puntate di Un Posto al Sole. Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, Adele sta per fare il suo rientro in pianta stabile, appena dopo il rientro di sua figlia Susanna.

Insieme a lei, temporalmente almeno, vedremo il ritorno di Beatrice. Entrambe avranno dei ruoli centrali nelle trame del prossimo futuro: Adele avrà una storyline tutta sua, mentre Beatrice dovrebbe entrare in quella dell’amnesia di Filippo.

Un Posto al Sole, l’amore è nel futuro di Beatrice?

Due vecchi personaggi di Un Posto al Sole stanno per tornare. Stiamo parlando di Beatrice e Adele, due donne che non vedevamo da qualche tempo. Adele nell’ultimo anno è apparsa solo per il “matrimonio” della figlia poi più nulla.

Beatrice ha curato la separazione di Filippo e Serena, prima che naufragasse del tutto. Entrambe le donne saranno parte delle trame che vedremo a breve nella soap opera di Rai 3, soap che ricordiamo andrà in pausa nelle due settimane a cavallo di Ferragosto.

Adele avrà una trama dedicata, del tutto nuova di cui, però, non sappiamo altro. D’altra parte gli autori non si faranno sfuggire l’occasione di portare una ventata di novità con un personaggio che non si vedeva da tempo.

Con Beatrice le cose sono un pochino diverse. Anche lei sarà protagonista, ma non di una trama a lei dedicata. Anzi, sarà parte, quasi sicuramente, della trama riguardante l’amnesia di Filippo.

Amnesia che ormai non è più una novità, ma che apre a tutta una serie di difficoltà nella vita di tutti i giorni dei personaggi coinvolti. Nelle anticipazioni delle ultime settimane, si è parlatoUn Posto al Sole, anticipazioni: i ritorni di Adele e Beatrice, ma ad oggi non abbiamo nessuna conferma su quel fronte.

