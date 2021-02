Un Posto al Sole, anticipazioni: Franco chiede aiuto a Roberto

Un Posto al Sole, anticipazioni. Per salvare Nunzio dai debiti, Franco decide di rivolgersi a Roberto Ferri. Come reagirà alla sua richiesta?

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Franco Boschi, per salvare l’amico Nunzio Cammarota tormentato dai debiti, si rivolgerà a un personaggio con cui ha avuto poco a che fare nel corso degli anni: Roberto Ferri.

Le anticipazioni ci fanno sapere anche che sarà poi lo stesso Roberto, qualche tempo dopo, a chiedere il supporto di Franco. Ai cantieri, infatti, si verificano strani incidenti e il Boschi sarà chiamato ad indagare.

Un Posto al Sole, nuovo rapporto di fiducia tra Franco Boschi e Roberto Ferri.

Nunzio Cammarota è tornato a Un Posto al Sole. Il personaggio, oggi interpretato da Vladimir Randazzo, era assente da metà 2017 ed ha portato con se una notevole quantità di problemi.

Pieno di debiti, ha iniziato a giocare a poker con l’intenzione di guadagnare quanto gli serviva per coprirli. Le cose non andranno come programmato e Franco Boschi sarà chiamato a dare una mano all’amico.

Per poter risolvere la questione, Franco si rivolgerà a un altro personaggio della soap con il quale non ha avuto molto a che fare nel corso degli anni: Roberto Ferri. I due hanno avuto la loro prima interazione poco tempo fa.

Infatti, il Boschi era stato chiamato a dare una mano durante il caso del rapimento di Filippo, figlio di Roberto. Ora è invece Franco a chiedere aiuto, aiuto che verrà dato senza indugio.

Tra i due inizierà quindi un vero e proprio rapporto di fiducia, tanto che poi, come ci svelano le trame di Un Posto al Sole, prossimamente, Roberto chiederà a Franco di aiutarlo con i cantieri.

Strani incidenti si verificheranno a breve e saranno proprio Roberto e Franco ad indagare sulla questione.

