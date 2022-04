Un Posto al Sole, anticipazioni: Bianca in pericolo per la challenge

Un Posto al Sole, anticipazioni. La trama che riguarda la piccola Bianca prosegue: riusciranno Viola e Angela ad aiutarla?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole. In questi giorni abbiamo assistito al ritorno in scena di Angela con tutto quello che il suo ritorno comporta.

Advertisement

Infatti, le cose tra lei è Franco non vanno bene e la tensione a casa è alta. A farne le spese più di tutti è la piccola Bianca, finita all’interno di una challenge sul web che la porta a fare tutta una serie di cose negative.

La prima sfida è stata imbrattare un muro, la prossima prevede di sottrarre un oggetto a un’insegnante. La ragazzina sta vivendo un momento molto difficile ma i genitori, troppo impegnati a litigare tra di loro, non si sono accorti di niente.

Inizialmente il ritorno della madre aveva avuto un impatto positivo sulla bambina, ma la sua imminente partenza (ricordiamo che poi il personaggio tornerà più avanti n.d.r.) porterà un nuovo squilibrio nella vita di Bianca.

Un aiuto arriverà da un personaggio inaspettato. Nella scuola della bambina, infatti, arriverà Viola come sostituta di un’insegnante. Sarà il suo telefono a dover essere sottratto da Bianca nella nuova sfida proposta sul web.

Viola, però, sospetterà qualcosa e si renderà conto che Bianca non sta bene e ha bisogno di aiuto. Riuscirà ad aiutarla? Per scoprirlo non ci resta che attendere i prossimi episodi di Un Posto al Sole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sofia Piccirillo (@piccirillo_sofia)

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.