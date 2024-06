Un Posto al Sole, anticipazioni al 26 aprile: Silvia sposerà Giancarlo

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 aprile. Giancarlo propone a Silvia di sposarlo e lei accetta, come la prenderà Michele?

Silvia (Luisa Amatucci) alle prese con i propri sentimenti contrastanti, tra i quali prova infatti a fare chiarezza. A complicarle le cose, tuttavia, è la decisione immediata alla quale la sottopone Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi).

Colpo di scena più tardi quando Mariella (Antonella Prisco), desiderosa di condividere il grande segreto di Silvia, decide alla fine di rivelare il tradimento dell’amica a un suo confidente.

Scopriamo intanto che Damiano (Luigi Miele), ancora in attesa di una risposta di Eduardo (Fiorenzo Madonna) alle prese con le proprie indagini, scopre grazie alle intuizioni di Nunzio (Vladimir Randazzo) la verità sul mandante delle intimidazioni contro Rosa (Daniela Ioia).

Non solo l’aiuto di Nunzio, ma anche quello di Eduardo si rivelano fondamentali per far scoprire a Damiano che dietro a Flavio Bianchi (Leonardo Santini) si nasconde il boss Angelo Torrente (Loris De Luna).

Anche lui, però, ha i suoi fidati informatori. Più tardi ritroviamo Mariella ancora alle prese con il peso della confidenza che le ha fatto Silvia. Guido (Germano Bellavia), nel frattempo provoca un grosso dolore al suo amico Michele (Alberto Rossi).

Intanto prosegue a gonfie vele la relazione tra Niko (Luca Turco) e Valeria (Benedetta Valanzano), anche se Manuela (Gina Amarante) continua a soffrirne parecchio, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Clara (Imma Pirone) ripensa alla decisione di Eduardo di iniziare a collaborare con la polizia, immaginando in questo moto come potrebbe d’ora in poi cambiare la loro vita insieme.

Sabbiese, intanto, si prepara al suo primo colloquio con la Cimmino (Francesca Colapietro). Michele, dopo aver scoperto che Silvia sposerà Giancarlo, decide di prendere una decisione davvero inaspettata e importante, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Nel frattempo Jimmy (Gennaro De Simone) si ritrova a gestire il duro colpo dopo la partenza di suo padre. Riuscirà questa volta nonno Renato (Marzio Honorato) a confortarlo rendendogli la separazione meno dolorosa?

Proprio dopo aver deciso di entrare nel programma protezione dei collaboratori di giustizia, Eduardo riceve una proposta spiazzante da parte di Clara, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) si dedicano ai preparativi per il loro prossimo viaggio in Corea del Sud, almeno fino a quando un arrivo a sorpresa improvviso non li getta nella confusione più totale.

A risentirne, inoltre, sarà anche il rapporto con Ida (Marta Anna Borucinska). Più tardi, in occasione del 25 aprile, Michele prepara un discorso toccante e commovente in radio, raccontando ai suoi ascoltatori i valori fondativi della Repubblica Italiana.

La decisione di partire insieme anche ad Alice (Fabiola Balestriere) verso la Corea e la Thailandia fa scoppiare la tensione a casa Ferri. Ida, infatti, prova di tutto pur di stabilire le sue volontà sul viaggio.

Dopo aver scoperto che la proposta spiazzante di Clara era una proposta di matrimonio, Eduardo si trova davvero al settimo cielo, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Tuttavia, non sa che dietro le quinte Angelo Torrente sta organizzando di fare fuori l’informatore che sta indagando su di lui.

Intanto Mariella, stanca di sottostare alla freddezza di Guido, decide di rispondere al suo atteggiamento seguendo alla lettere il consiglio di Bice (Lara Sansone): lo fa ingelosire con Alberto Palladini (Maurizio Aiello).

