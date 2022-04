Uomini e Donne, registrazione 3 aprile: Prima esterna per Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione domenica 3 aprile. Prima esterna per Riccardo Guarnieri, nessuno spazio per Gemma.

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di domenica 3 aprile. Nella registrazione precedente, come vi avevamo già anticipato, è tornato Riccardo Guarnieri in studio.

Il cavaliere è tornato per restare e, ovviamente, trovare l’amore. Tra le reazioni in studio troviamo sorpresa, freddezza, ma anche interesse per la scelta di Riccardo di tornare nuovamente nel programma, soprattutto con la presenza della sua ex Ida Platano.

Intanto arriva il momento anche della prima esterna per il cavaliere, esterna realizzata con una dama arrivata appositamente per lui in trasmissione. Le cose però, ci rivelano le anticipazioni, non vanno benissimo e questa nuova conoscenza è già stata interrotta.

Nuove vicende anche per la tronista Veronica. Per lei assisteremo a due esterne, di cui non conosciamo ancora gli esiti, di cui una con un nuovo corteggiatore, di nome Matteo, arrivato per la ragazza.

Anche in questa puntata c’è un’assenza che pesa, quella di Gemma Galgani. La dama torinese è si presente in studio, ma non le viene dedicato spazio, azione senza precedenti nella storia del programma.

Non è la prima volta quest’anno che succede. Già nella prima occasione, solo poche settimane fa, i fan hanno teorizzato che la dama sta subendo un ridimensionamento nello spazio dedicato.

Che sia una mossa voluta o meno lo scopriremo sicuramente nelle prossime puntate. C’è da ricordare, comunque, che le vicende del trono over sono sempre tante e spesso tengono banco per mesi interi.

