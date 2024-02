Un Posto al Sole, anticipazioni all’8 marzo: peggiora la salute del padre di Ida

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all’8 marzo. Ida riceve brutte notizie da casa: la salute del padre sta peggiorando.

Marina (Nina Soldano) continua a ripensare alla “maternità tardiva”, mentre Ida (Marta Anna Borucinska) riceve una telefonata inaspettata che l’avvisa della salute in peggioramento del padre.

Sebbene anche stavolta Diego (Francesco Vitiello) provi a starle accanto, Ida alza subito un muro mantenendo le distanze. Dopo l’incontro inaspettato, la vacanza di Niko (Luca Turco) e la sua famiglia prosegue con diversi cambi di programma.

Scopriamo intanto che tra Luca (Luigi Di Fiore) e Manuel (Manuel D’Angelo) nasce un bel rapporto di amicizia e complicità, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Se in Trentino la vacanza di Niko procede per il meglio, a Napoli Manuela (Gina Amarante) fa sempre più fatica a contenere la sua gelosia per il ragazzo. Nel frattempo Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina continuano a vigilare su Ida.

Quest’ultima, intanto, è sempre più in pensiero per il padre, motivo per cui decide di non lasciarsi andare nei confronti di Diego, facendolo soffrire molto, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Ritroviamo Rosa (Daniela Ioia) pronta a dare una svolta alla propria vita, prendendo quindi una decisione davvero inaspettata.

Nel frattempo la settimana bianca di Niko prosegue per il meglio grazie a un incontro inaspettato, quello che causerà non poche gelosia in Manuela ma anche nel giovane Jimmy (Gennaro De Simone).

Intanto Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) discutono sul modo migliore per affrontare il mondo di sconforto che sta attraversando la figlia Irene (Greta Putaturo). I due, tuttavia, continuano ad avere opinioni diverse a riguardo.

Ha inizio la convivenza tra Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone), quella che rischia di far ricadere la ragazza nelle vecchie dipendenze che un tempo la legavano all’uomo.

Eduardo (Fiorenzo Madonna), intanto, è ignaro del suo trasferimento, per questo prova a ricontattarla tramite sua sorella Rosa. Si presenta per Filippo e Serena il momento di avvisare Irene del suo prossimo appuntamento con lo psicologo.

Ritroviamo Mariella (Antonella Prisco) decisa a vendicarsi di Guido (Germano Bellavia) per la sua eccessiva pigrizia in casa. Per questo motivo, la donna continua ad uscire tutte le sere insieme a Bice (Lara Sansone).

Rossella (Giorgia Gianetiempo), intanto, si trova all’improvviso a soccorrere qualcuno che non si sarebbe mai aspettata, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Clara continua a vivere momenti di forte confusione dopo aver scoperto da Rosa che adesso Eduardo è consapevole del suo trasferimento a casa dell’ex. Continuano intanto per Niko i momenti di spensieratezza, anche se non tutti si divertono proprio come lui.

