Un Posto al Sole, anticipazioni al 1° marzo: nuova lite tra Raffaele e Renato

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 febbraio al 1° marzo. Nuova lite tra Raffaele e Renato per la settimana bianca.

Rosa (Daniela Ioia) è pronta a iniziare un nuovo giorno di lavoro a palazzo Palladini. L’imprevisto, tuttavia, è dietro l’angolo. Il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo), infatti, non si trova a scuola né da nessun’altra parte.

Che il figlio di Rosa sia forse finito nelle mani del clan di camorristi di Angelo Torrente (Loris De Luna)?

Più tardi Luca (Luigi Di Fiore) decide di confidare a Giulia (Marina Tagliaferri) di avere avuto un altro momento di vuoto, lasciando questa volta lo sportello del frigorifero aperto. La donna, per fortuna, riesce a rincuorarlo subito.

Intanto è tutto pronto per il viaggio di Renato (Marzio Honorato), Jimmy (Gennaro De Simone) e Niko (Luca Turco) in montagna, anche se il primo preferisce omettere a Raffaele (Patrizio Rispo) la destinazione finale del loro viaggio.

Scopriamo che Viola (Ilenia Lazzarin) inizia a risentire sempre più del peso della relazione con Damiano (Luigi Miele), continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Quest’ultimo, intanto, è chiamato a fare il genitore insieme a Rosa dopo lo spiacevole episodio che ha interessato Manuel. Quello che infatti sembrava una marachella di poco conto, si rivela in realtà qualcosa di più preoccupante.

Scopriamo che Irene (Greta Putaturo) è ormai sempre più plagiata dagli insegnamenti dell’influencer che segue di nascosto dai genitori, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Ciò preoccuperà non poco Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) che proveranno ad aiutarla in modo inaspettato. Arriva intano la partenza prevista per Renato per la sua settimana bianca da trascorrere in famiglia.

Tutto ciò non fa che alimentare una nuova lite tra Raffaele (Patrizio Rispo) e l’amico, anche se Ornella (Marina Giulia Cavalli) saprà presto come risolvere la questione.

Scopriamo che Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) è ormai pronto a trasferirsi definitivamente a palazzo Palladini. Intanto tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) sembra tornare la vecchia sintonia di un tempo.

Continua la lotta intrapresa da Rosa nel non voler lasciare il proprio appartamento: nonostante le intimidazioni e il trasferimento di Clara (Imma Pirone) da Alberto (Maurizio Aiello), Rosa non molla la presa.

Più tardi Renato accetta di buon grado di ospitare Raffaele nella sua stanza di albergo, costringendo però il suo amico a un prezzo da pagare per la sua disponibilità, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Raffaele è pronto per il Trentino, ma cerca qualcuno che lo sostituisca al lavoro. Per questo, il portiere conta ancora una volta sull’aiuto di Rosa, senza però immaginare i problemi che la povera donna sta affrontando.

Più tardi, mentre Clara si prepara a tornare da Alberto con Federico, anche tra Silvia e Michele sembrano tornare antichi sentimenti mai svaniti. Per tutta risposta, Giancarlo inizia a pensare che forse sarebbe meglio che il giornalista uscisse una volta e per tutte dalla vita della fidanzata.

Nel frattempo Mariella (Antonella Prisco) è sempre più convinta nel voler far scontare a Guido (Germano Bellavia) la sua pigrizia dentro casa, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Continuano i litigi tra Renato e Raffaele anche sulla neve. Per fortuna, però, Niko e Jimmy trascorrono una bella giornata padre-figlio al corso di sci. Un incontro inaspettato, tuttavia, li attende dietro l’angolo.

Più tardi scopriamo che Rosa prepara i bagagli e si trasferisce da Giulia. Clara, intanto, confida a Marika le sue paure dopo aver accettato di tornare a casa dell’ex, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Nel frattempo, dopo aver convinto Ida a dimenticare Diego (Francesco Vitiello), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) si rendono conto che il loro futuro come genitori di Tommaso è in pericolo.

