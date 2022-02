Un Posto al Sole, anticipazioni al 4 marzo: Micaela vuole portare via Jimmy

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo. Micaela è tornata per portare a Berlino il piccolo Jimmy. Che cosa succederà?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 28 febbraio al 4 marzo. Micaela è tornata a Napoli e subito Niko si trova a confrontarsi con la sua ex. Il personaggio delle due gemelle è interpretato da una nuova attrice Gina Amarante.

La donna, si scoprirà, voler portare con se a Berlino il piccolo Jimmy, ma cosa c’è dietro la sua decisione? Guido intanto è ormai convinto: Mariella lo ha tradito. Per i due inizia una serie di disavventure con altri personaggi coinvolti.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Il ritorno delle gemelle fa scoppiare il caos in casa Sartori! Resta tuttavia un mistero il vero motivo del loro arrivo a Napoli. Intanto la presenza di Virginia (Desiree Noferini) al San Filippo continua a far inasprire i rapporti lavorativi tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati).

Nel frattempo cresce la gelosia in Cerruti, mentre Guido (Germano Bellavia) non ha più dubbi: Mariella (Antonella Prisco) lo ha tradito.

Assistiamo all’improvviso e inaspettato incontro tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante) dopo tanti anni di lontananza. Micaela, intanto, rinnova il suo interesse per suo figlio Jimmy, mentre Rossella si prepara a chiedere aiuto alla madre, terrorizzata dalla possibilità di doversi confrontare con una donna come Virginia.

In seguito un ulteriore guaio con Sarti, Cerruti finisce per incastrare Guido e Mariella nella sua bravata.

Si presenta per Chiara (Alessandra Masi) il momento di confidare a Nunzio (Vladimir Randazzo) cosa si nasconde dietro il legame con Ludovico (Roberto Caccioppoli). Intanto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) continuano a tramare alle sue spalle.

A trovarsi pieno di dubbi e preoccupazioni è anche il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone), bambino che dopo le pressioni di Micaela non sa più se seguire la madre o restare a Napoli con Niko. Più tardi un nuovo imprevisto a Palazzo Palladini scompiglia ancora una volta la quotidianità tra Guido e Mariella.

Bianca (Sofia Piccirillo) ha appena scoperto il segreto di suo cugino Jimmy, ovvero che la sua mamma vorrebbe portarlo con sé a Berlino; come farà la bambina a mantenere il segreto?

Intanto si presenta un improvviso faccia a faccia tra Susanna (Agnese Lorenzini) e Manuela, donne che dimostrano di mal sopportarsi. Più tardi, invece, Lara riesce ad avvicinarsi sempre di più a Chiara, ottenendo così la sua fiducia. Allo stesso tempo, Nunzio sembra aver deciso di affrontare Ludovico.

É in arrivo invece una sorpresa per Renato (Marzio Honorato), qualcosa di inaspettato che lo metterà in grossa difficoltà.

Cosa si nasconde dietro la proposta di Micaela di portare Jimmy con sé a Berlino? Intanto cresce sempre più nel povero Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) l'insoddisfazione verso il suo lavoro e lo stile di vita. Più tardi Nunzio dov fare i conti con una spiacevole sorpresa presentategli da Katia (Stefania De Francesco); di cosa si tratta?

