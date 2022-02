Beautiful, anticipazioni americane: Ridge lascia definitivamente Brooke?

Beautiful, anticipazioni americane. Stanco dopo l’ennesima incomprensione con Brooke, Ridge la lascia nuovamente.

Arrivano le ultime anticipazioni americane della trama delle puntate di Beautiful. La coppia più travagliata e longeva della soap opera è indubbiamente composta da Ridge e Brooke, che tra matrimoni e tradimenti si lasciano e si rimettono insieme da più di 20 anni.

Se all’inizio della loro storia Brooke era vista come un’intrusa nella relazione tra Ridge e Taylor, tra sotterfugi e macchinazioni, successivamente le cose sono cambiate. Sembrava infatti che fosse Brooke la donna destinata a Ridge.

Le cose sono però cambiate nell’ultimo periodo, anche questa volta in seguito a macchinazioni di più persone contro la Logan. Prima infatti Sheila Carter ha fatto ripiombare la donna nell’alcolismo.

Poi Thomas e Steffy hanno approfittato di tutta una serie di incomprensioni per mettere il padre contro la donna. Brooke, infatti, ha baciato Deacon, padre di Hope, in seguito a l’ennesima serata di bevute insieme.

Tra i due non è successo niente di più del bacio, ma abbastanza per far irritare Ridge che nonostante abbia preso le parti di Brooke, si è trovato poi contro la donna quando ha difeso Deacon quando i due sono venuti alle mani.

Ridge si è definito dunque stanco di questa giostra senza fine, dove la moglie sembra trovare irresistibili uomini come Bill e Deacon, che lui disprezza. A quel punto, Ridge ha lasciato Brooke: “Perché non sono mai abbastanza per te?”, le ha detto prima di andarsene.

Dopo aver trovato rifugio a casa di Steffy, Ridge si è trovato spinto dai figli maggiori verso Taylor, a sua volta a disagio per l’insistenza soffocante di Thomas e Steffy. Per impedire a Brooke di mettersi in contatto con Ridge, Thomas ha sottratto di nascosto il cellulare al padre, intercettando poi la matrigna all’esterno dell’abitazione di Steffy.

Così, nel giro della stessa giornata, Ridge ha finito per chiedersi se i continui drammi con Brooke non suggeriscano davvero che il suo posto è ancora con Taylor, dove forse sarebbe sempre rimasto se la psichiatra non fosse stata creduta morta. Tra i due, così, è scattato un appassionato bacio!

