Un posto al sole, anticipazioni fino al 25 febbraio: tornano le gemelle Cirillo

Anticipazioni Un posto al sole dal 21 al 25 febbraio: il ritorno nella trama delle gemelle Cirillo (che saranno interpretate da Gina Amarante).

Gradito ritorno nel cast di Un posto al sole, la popolare soap “made in Napoli” di Rai 3. Tornano infatti nella trama, dopo una lunga assenza, le gemelle Cirillo, con un cambio di attrice.

A dare loro il volto non sarà più Cristiana Dell’Anna, ma la new entry Gina Amarante. E, come mostrano le trame dei prossimi episodi, il ritorno delle gemelle Cirillo “stravolgerà” le vite di Serena, Filippo, Niko e Susanna. Negli episodi che chiuderanno la settimana dal 21 al 25 febbraio, Manuela e Micaela Cirillo busseranno alla porta della sorella maggiore Serena (Miriam Candurro). E le due gemelle mostreranno, sin da subito, di non essere cambiate affatto in fatto di sarcasmo.

Le due inizieranno infatti a prendere in giro, in modo bonario, la loro cara per le sue evidenti occhiaie. Serena è in effetti stanca a causa della piccola Elisabetta, che le sta facendo passare diverse nottate insonni…

Ma anche Niko (Luca Turco) e il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) saranno coinvolti nelle vicende delle sorelle Cirillo. Il bambino è infatti figlio di Micaela, che in quell’occasione aveva ingannato Niko, sostituendosi alla sorella, a quei tempi fidanzata con il figlio di Renato Poggi.