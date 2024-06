Un Posto al Sole, anticipazioni al 29 marzo: Clara vuole interrompere la gravidanza

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 marzo. Clara vorrebbe interrompere la gravidanza ma Marika prova a dissuaderla.

Grazie all’intervento di Damiano (Luigi Miele), Viola (Ilenia Lazzarin) riesce finalmente a far riavvicinare suo figlio Antonio (Edoardo Scarfora) con il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo).

Allo stesso tempo, però, la complicità che si crea tra Antonio e Damiano finisce per far soffrire qualcuno.

Ritroviamo Alberto (Maurizio Aiello) pronto a mettere sotto pressione la povera Clara (Imma Pirone), ragazza che non ha ancora deciso se portare avanti la sua gravidanza.

Per fortuna, però, ci penserà un’amica a sostenerla in questo momento di grande apprensione.

Nel frattempo Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) sono sempre più stressati a causa del loro malessere coniugale, intanto continua la vicinanza tra Cerruti e Luciano.

Ritroviamo Viola ancora alle prese con i sensi di colpa nei confronti di Eugenio (Paolo Romano). Nel frattempo Rosa (Daniela Ioia) è sempre più testarda nell’idea di tornare a casa propria nonostante i rischi evidenti.

Tutto ciò porterà Damiano a proporle un’alternativa davvero inaspettata. Scopriamo che l’agitazione di Alberto si placa un po’ quando Clara gli fa capire di voler interrompere la sua gravidanza.

Allo stesso tempo, però, Marika proverà a convincerla della decisione opposta. Alla fine chi ascolterà Clara, il cuore o la mente? Ritroviamo Luciano (Fabio Balasso) e Cerruti (Cosimo Alberti) sempre più in confidenza, soprattutto quando il primo tenta di far capire a Salvatore che la sua relazione con Castrese (Peppe Romano) non è in buono stato.

Intanto Mariella si convince di aver fatto dei passi avanti verso Guido, ma la verità è ben diversa.

Scopriamo che Ida (Marta Anna Borucinska) è finalmente pronta a lasciarsi andare nella sua relazione con Diego (Francesco Vitiello). All’improvviso, tuttavia, una notizia inaspettata finisce per trascinarla ancora una volta nella disperazione più buia.

Intanto l’idea di Damiano di tornare a vivere da Rosa per proteggere lei e il figlio sembra scuotere non poco la relazione del poliziotto con Viola. Più tardi l’arrivo a Palazzo Palladini di un personaggio speciale riempirà di felicità e allegria tutti i suoi abitanti.

La notizia della morte del padre getta Ida in una disperazione terribile. Nel frattempo, Diego ormai non ha più dubbi che la cosa più giusta da fare sia liberarla dai ricatti dei Ferri.

Intanto ha inizio la nuova convivenza tra Rosa e il suo ex Damiano. Nel frattempo, però, per la donna diventa sempre più complicato riuscire a nascondere quello che prova ancora per lui.

Ritroviamo Rossella (Giorgia Gianetiempo) intenta a mettere ordine tra i sentimenti contrastanti che prova. Nel frattempo, però, un inaspettato invito potrebbe aiutarla in questa delicata fase della sua vita.

Raffaele (Patrizio Rispo) si preoccupa molto per il comportamento un po’ troppo impulsivo di suo figlio Diego, e per questo fa di tutto per tenere a freno la sua rabbia contro i Ferri. Belle notizie, invece, in casa Sartori.

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), infatti, sono riusciti a far tornare il sorriso a propria figlia!

