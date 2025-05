Un Posto al Sole, anticipazioni al 18 aprile: Michele esce dall’ospedale

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 aprile. Michele esce dall’ospedale e deve affrontare la sua situazione lavorativa e fisica.

La trattativa per l’ingresso di Gennaro Gagliotti come nuovo socio dei Cantieri si fa sempre più serrata. Intanto Michele, appena dimesso dall’ospedale, riceve una visita inaspettata che si rivelerà tutt’altro che piacevole.

Il rancore che Grillo nutre verso Damiano ed Eduardo lo spinge ad agire contro quest’ultimo, nel tentativo di screditarlo come collaboratore di giustizia, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Samuel scopre che Nunzio ha intenzione di prendere in subaffitto il seminterrato delle gemelle Cirillo e, stuzzicato da Gabriela, decide di intervenire nella questione.

Roberto e Marina continuano a destreggiarsi tra i vari problemi dei Cantieri, mentre Michele fatica ad accettare la propria condizione fisica e la momentanea inattività professionale, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Tuttavia, un incontro fortuito potrebbe smuovere qualcosa dentro di lui. Preso dalle complicazioni che riguardano Eduardo, Damiano finisce per dimenticare il compleanno di Viola, cosa che sembra turbare più Raffaele che la stessa coppia.

Michele, frustrato da un incontro con Agata, si confida con Rossella, rivelandole le sue emozioni. Il mistero attorno ad Agata si infittisce: la donna sembra possedere doti particolari, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Vinicio, ancora scosso dalla perdita del padre e deluso dall’atteggiamento di Gennaro, che non dà peso ai suoi dubbi sull’entrata in società con Marina e Roberto, è tentato di rifugiarsi nella droga.

Nel frattempo, Nunzio e Samuel si sfidano in un singolare duello per aggiudicarsi il seminterrato delle Cirillo, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Micaela e Manuela sono partite per Torino, ma Jimmy non ha preso affatto bene la decisione di mamma e zia di allontanarsi. Valeria è riuscita ad avere Niko tutto per sé, ma un suo passo falso rischia di compromettere tutto.

Le condizioni di Michele, assistito amorevolmente da Silvia, spingono Luca a riflettere sulla propria malattia: teme di diventare un peso per Giulia, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Dopo che Vinicio si è rivolto ad Alice in cerca di conforto, la ragazza ha un’idea per trascorrere del tempo insieme, lontani da tutto e da tutti.

Le gemelle Cirillo proseguono la loro vacanza a Torino. Dopo l’ennesimo scontro con Valeria, Niko capisce che è giunto il momento di affrontare la verità e fare chiarezza dentro di sé.

Intanto Luca, sempre più preoccupato per l’evoluzione della sua malattia, sembra deciso a prendere provvedimenti prima che le sue condizioni peggiorino ulteriormente, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Mariella, con l’aiuto di Bice, si prepara a trascorrere la Pasquetta con Mimmo, ma Guido non sembra affatto contento della cosa.

