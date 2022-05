Un Posto al Sole, trame al 27 maggio: Mariella decide di andare a Siena

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 maggio. In queste puntate andranno in scena le riprese fatte a Siena girate ad aprile.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 23 al 27 maggio. In queste puntate andranno in scena le riprese fatte da una parte del cast della soap opera di Rai 3 girate nella città di Siena.

Mariella, Cerruti, il dottor Sarti e altri personaggi e colleghi di Guido Del Bue si recheranno a Siena per una non meglio specificata motivazione. C’entrerà forse il legame che il fidanzato di Sasà ha instaurato con il giovane infermiere?

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Mariella, Cerruti e il dottor Sarti andranno nella città toscana, ma non è chiaro quale possa essere la motivazione della trasferta. Nelle recenti puntate, Guido ha accompagnato in ospedale Cotugno, dopo che il vigile aveva avuto un malessere mentre era in turno con lui.

Giunti nella struttura sanitaria, il marito di Mariella aveva notato che il dottor Sarti aveva atteggiamenti un po’ troppo confidenziali con un infermiere. Del Bue farà una scoperta allarmante che potrebbe riguardare Bruno. Cerruti verrà tradito?

La trasferta a Siena potrebbe riguardare la voglia di Altieri di trascorrere qualche giorno di ferie lontano da Napoli? Non resta che attendere gli episodi della soap, che andranno in onda in televisione dal 23 al 27 maggio, per scoprire qualche dettaglio in più sul viaggio in Toscana.

