Amici 21, anticipazioni: ecco come votare la finale

Amici 21, anticipazioni. Siamo arrivati, finalmente, alla grande finale di questa edizione: ecco come fare a votare il vostro preferito.

Siamo finalmente arrivati alla finale di Amici 21, finale che andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5. Dopo mesi di emozioni, tra lezioni, sfide e eliminazioni siamo arrivati al gran finale.

In gioco sono rimasti solo in sei: Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena. Questo rappresenta una priva volta per il programma, che normalmente in finale porta un numero diverso di candidati.

Le sfide sono state tante e i ragazzi sono pronti all’ultima grande sfida per poter vincere questa edizione del programma. Per farlo avranno bisogno del voto di tutti i fan e, di seguito, spiegheremo come fare.

Ecco come votare la finale di Amici 21.

Sono tanti i modi in cui potete esprimere le vostre preferenze durante la finale. Qui sotto, riportiamo tutti i modi in cui è possibile votare durante la finale di Amici:

da mobile al numero 477.000.1

dal sito web www.wittytv.it (previa registrazione WittyTV)

tramite app Mediaset Infinity (previa registrazione Mediaset).

tramite app Wittytv (previa registrazione WittyTV). P

tramite Smart TV e decoder abilitati

Ricordiamo che il servizio è riservato ai maggiorenni.

