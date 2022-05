Un Posto al Sole, anticipazioni al 20 maggio: torna il pericolo challenge

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 maggio. Viola prova ad aiutare Bianca e le sue amiche ma il peggio non è ancora passato.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 16 al 20 maggio. In queste puntate Viola prova ad aiutare Bianca e le sue amiche sensibilizzandole al tema della criminalità.

Per farlo invita Michele a parlare alla classe ma le cose non vanno come sperato. Marina scopre che è Lara la fonte di tutti i suoi recenti problemi e fa una follia. Lara, dal canto suo, è pronta a prendere tutto ciò che è di Roberto.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Dopo una clamorosa notizia, Lara è pronta a prevalere su Ferri per raggiungere i suoi scopi. Marina, intanto, consapevole che Lara sia la causa di ogni suo più grande fallimento, si prepara a un gesto inconsulto contro la sua acerrima nemica.

Viola decide di voler sensibilizzare i propri alunni sul tema della criminalità e, anche per far riflettere Bianca, invita Michele a scuola per raccontare la propria esperienza di giornalista impegnato alla lotta contro la camorra.

L’obiettivo di Viola, però, sfuma in seguito di un improvviso sabotaggio: qualcuno fa scattare l’allarme antincendio sospendendo così l’intervento di Michele.

Bianca riesce a far parlare la sua amica Gaia: anche lei è vittima del challenge e l’arrivo di una nuova pericolosa richiesta fa tornare di nuovo in auge l’attenzione verso questa pratica.

Intanto si complica la collaborazione lavorativa tra Niko e Alberto, mentre

Silvia e Giancarlo trovano un accordo sul suo trasferimento lavorativo a Bari.

Per quanto riguarda Rossella, per lei diventa sempre più difficile riuscire a gestire la distanza che si è autoimposta di mantenere con Riccardo, sempre più in preda dei sensi di colpa, mentre Virginia non molla l’intenzione di stargli accanto.

Mariella, sicura ormai che tra Sarti e l’infermiere ci sia un flirt vero e proprio, prova a far ragionare Cerruti.

