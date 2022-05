Un Posto al Sole, trame al 27 maggio: Jimmy in vacanza con le gemelle Cirillo

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 maggio. Lara vuole portare avanti la gravidanza, anche se Roberto non ne vuole sapere niente.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 23 al 27 maggio. In queste puntate vedremo che Lara deciderà di portare avanti la sua gravidanza, nonostante Roberto non sia per niente d’accordo.

La ragazza riceverà l’aiuto inaspettato di una donna a lei vicina. Intanto le gemelle Manuela e Micaela chiedono a Niko di poter portare in vacanza con loro il piccolo Jimmy. Niko non sa che fare ed è preoccupato.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Lara sarà determinata a portare avanti la sua gravidanza, mentre Roberto sarà di tutt’altro avviso. La donna si troverà così sola in questo percorso, ma potrà contare sul sostegno di una persona inaspettata.

Nel frattempo faranno la loro ricomparsa, a Palazzo Palladini, le gemelle Cirillo. Le due ragazze chiederanno a Niko di poter trascorrere le vacanze assieme al piccolo Jimmy, ma l’avvocato Poggi non sarà propriamente entusiasta all’idea.

Roberto non prenderà affatto bene la notizia della gravidanza di Lara (Chiara Conti). L’uomo si mostrerà prima dubbioso sulle parole della donna ed in seguito le farà presente, in modo veemente, di non voler avere nulla a che fare con questo bambino. La donna si ritroverà così sola, ma otterrà però la solidarietà di una persona inaspettata.

L’atteggiamento di Ferri risveglierà infatti anche la coscienza di Filippo (Michelangelo Tommaso), che non sembrerà condividere l’atteggiamento ostile di suo padre nei confronti di Lara.

Le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole ci raccontano che Manuela e Micaela (Gina Amarante) chiederanno a Niko (Luca Turco) di poter trascorrere le vacanze assieme a Jimmy (Gennaro De Simone).

Al momento non vengono svelati dettagli sulla loro destinazione, ma viene sottolineato il fatto che l’avvocato Poggi non sarà affatto tranquillo al pensiero che suo figlio passi l’estate con le due gemelle.

La rottura con Riccardo (Mauro Racanati) avrà pesanti ripercussioni sulla psiche della ragazza, influenzando pesantemente anche il suo rendimento sul lavoro.

La giovane dottoressa si troverà, suo malgrado, a litigare con Virginia (Desirée Noferini) in ospedale. Tale comportamento costringerà Ornella (Marina Giulia Cavalli) a richiamare ufficialmente la ragazza, ma il peggio accadrà dopo.

Rossella, stressata dagli ultimi eventi, commetterà un gravissimo errore, mettendo così a rischio la vita di un paziente. Fortunatamente il dramma verrà solo sfiorato, ma fungerà da campanello d’allarme per la giovane dottoressa.

