Uomini e Donne: Maria De Filippi vuole prolungare il programma?

Uomini e Donne, anticipazioni. Quasi al termine della stagione la tronista Veronica Raimondi ancora non ha le idee chiare. Maria De Filippi ha proposto di prolungare il programma oltre il mese di maggio.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. La tronista Veronica Raimondi è quasi alla fine del suo percorso e ancora non ha preso una decisione tra i suoi due corteggiatori: Matteo e Andrea (dopo l’abbandono di Federico).

Advertisement

Questo, però, non sembra essere vero per il pubblico del dating show di Canale 5. Sono tanti i fan che sono convinti, infatti, che la ragazza alla fine sceglierà Matteo, che fin dal primo momento sembrava il suo preferito.

La cosa non si ferma qua: in molti sostengono che i due si sono messi d’accordo per far continuare la trasmissione e che si sono messi insieme al di fuori di essa. Accuse che non vengono accettate dalla tronista ne dallo staff del programma.

Intanto in trasmissione vengono trasmesse le esterne della ragazza prima con Andrea e poi con Matteo. In entrambe le esterne vediamo che la ragazza si lascia andare baciando entrambi i ragazzi.

Andrea non prende bene la cosa e accusa di non averlo guardato un secondo durante la messa in onda della loro esterna. Tina Cipollari, opinionista storica del programma, si dichiara d’accordo con lui.

Maria De Filippi, però, interviene in difesa della ragazza: “Ho visto 3mila tronista che hanno baciato tante corteggiatrici lo stesso giorno”. Vedremo come proseguirà il trono della ragazza.

Intanto concludiamo con una notizia che, se confermata, sarebbe clamorosa! Pare, infatti, che ci sia l’intenzione di prolungare la stagione di Uomini e Donne oltre il mese di maggio, quando era stata annunciata la data del 27 come ultima puntata del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.