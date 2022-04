Un Posto al Sole, anticipazioni al 22 aprile: Chiara si allea con Marina

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 aprile. Chiara, sempre più in difficoltà, chiede e ottiene l’aiuto di Marina. Come reagiranno Roberto Ferri e Lara?

Arrivano le ultime anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole, dal 18 al 22 aprile. In queste puntate la situazione per Chiara si fa sempre più difficile: da una parte è bersaglio di Lara e Roberto, dall’altra deve affrontare il tradimento di Nunzio.

Per cercare di risolvere la situazione la ragazza chiede e ottiene l’alleanza di Marina. La donna si attiva subito per aiutare l’amica. Intanto la situazione tra Raffaele e Ornella precipita.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Tra Chiara e Nunzio cresceranno sempre più le tensioni, mentre la ragazza proverà a riprendersi dopo il doloroso tradimento.

Per trovare nuovo slancio vitale, Chiara farà affidamento su Marina Giordano, la quale si schiererà dalla sua parte.

Marina farà di tutto per proteggerla dagli attacchi di Roberto e Lara, i quali continueranno a giocare sporco alle spalle della ragazza. Come se non bastasse, Marina inviterà Chiara anche a prendersi cura di se stessa e quindi a proteggersi.

Nonostante tutto, però, le condizioni di salute di Chiara continueranno a non essere delle migliori: una situazione dettata in primis anche dallo stress causato dalle pressioni di Roberto e Lara.

Marina deciderà di prendere in mano le redini di questa situazione e agirà in prima persona per difendere la ragazza.

La signora Giordano si preparerà ad avere un nuovo acceso confronto con Roberto e Lara, che ritiene i veri responsabili di questa drammatica condizione di salute in cui si trova Chiara. Come andrà a finire questa resa dei conti? La risposta nel corso dei prossimi appuntamenti.

Intanto Angela, dopo essersi confrontata con Giulia, comincerà ad avere dei ripensamenti in merito alla sua attuale situazione familiare, che la vede sul piede di guerra con suo marito Franco.

Ornella si ritroverà costretta a fronteggiare l’ennesima emergenza e quindi a mettere da parte la sua vita familiare e sentimentale. Al tempo stesso, invece, Raffaele riceverà un messaggio del tutto inaspettato e inatteso, che lo metterà in grande crisi.

