Uomini e Donne, registrazioni 9 aprile: Tina attacca Ida e Riccardo

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 aprile. Dopo l’avvicinamento tra Ida e Riccardo grazie ad un ballo a sorpresa sono arrivate le dure critiche di Tina.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, datata sabato 9 aprile. In questa puntata, secondo le anticipazioni diffuse da “Uominiedonneclassicoeover” a cura di Lorenzo Pugnaloni, il trono classico ha avuto più spazio.

Per quanto riguarda il trono di Luca Salatino, vediamo l’esterna fatta con Soraia. La ragazza se la prende molto perchè, a differenza con quanto successo con Aurora, tra di loro non è scattato il bacio.

In studio le due corteggiatrici discutono animatamente su questo punto mentre Luca chiede a Lilli la motivazione per cui non ha avuto reazioni. Il suo trono procede, quindi, senza che ci sia una chiara indicazione sulla sua scelta.

Anche per Veronica le cose si sono fatte animate. La tronista ha avuto una discussione con un corteggiatore perchè Matteo le ha inviato dei fiori mentre quest’ultima era in esterna con un altro corteggiatore.

Passando al trono over, questa puntata vede il ritorno dell’opinionista Tinì Cansino, assente nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Nella puntata precedente del programma, abbiamo visto Ida Platano ballare con Riccardo Guarnieri.

Dopo la puntata, a quanto pare, i due hanno parlato a lungo. In puntata Tina Cipollari ha duramente criticato i due, colpevoli di voler ricreare, secondo la bionda opinionista, di nuovo gli stessi teatrini già visti e rivisti.

Gloria, intanto, ha esposto la sua simpatia per il cavaliere pur volendosi prendere del tempo per pensare. Guarnieri, per conto suo, è parecchio confuso dalla situazione e non sa come comportarsi.

Ancora una volta, nessuno spazio è stato dedicato a Gemma Galgani, mentre prosegue la conoscenza tra Diego e Aneta.

