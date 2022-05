Un Posto al Sole, anticipazioni al 13 maggio: Roberto contro Lara

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 maggio. Roberto tenta di liberarsi di Lara, ma la donna è pronta a fare la sua mossa.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 9 al 13 maggio. Roberto Ferri tenta di fare fuori Lara ma la donna si aspettava una mossa del genere e ha già pronta le contromisure.

Marina come reagirà a tutto questo? Intanto Silvia è alle prese con una situazione difficile: Giancarlo vuole trasferirsi e la notizia, chiaramente, avrebbe un impatto molto forte sulla loro storia.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Riccardo Crovi apparirà fortemente pentito dopo essere stato a letto con Virginia. I due si sono abbandonati alla passione e in seguito a questo episodio Riccardo si ritroverà a mettere in discussione anche il suo rapporto con Rossella.

Sta di fatto che Rossella non sarà l’unica a vivere un periodo tormentato dal punto di vista sentimentale, dato che la stessa situazione la vivrà anche sua mamma. La donna si ritroverà a fare i conti con una proposta da parte di Giancarlo, che la lascerà profondamente turbata.

L’uomo, infatti, ha preso in considerazione l’ipotesi di trasferirsi in Puglia e di conseguenza Silvia si ritroverà a capire con lui quali potrebbero essere le ripercussioni nel loro rapporto.

Insomma, anche Silvia si ritroverà a mettere in discussione la sua relazione sentimentale, che sembrava essere quella giusta dopo che la donna ha scelto di troncare il rapporto con Michele.

Questa volta, invece, Silvia comincerà a farsi delle domande e si chiederà se Giancarlo possa essere davvero l’uomo giusto per lei, col quale pensare di costruire qualcosa di stabile e duraturo dopo la fine del matrimonio col giornalista, padre di Rossella.

I colpi di scena non sono finiti qui: si tornerà a parlare anche delle dispute che vedono coinvolti Lara, Roberto e Marina.

A prendere in mano le redini della situazione sarà Ferri ch studierà una nuova idea per liberarsi definitivamente di Lara e quindi per allontanarla dalla sua vita.

Peccato, però, che anche questa volta il piano di Roberto non andrà in porto, dato che la perfida e astuta Lara riuscirà a trovare il modo per fronteggiare il “colpo basso” di Ferri, e di conseguenza finirà per incastrarlo.

