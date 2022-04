Un Posto al Sole, anticipazioni al 6 maggio: Ferri si dimette dal gruppo Petrone

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 maggio. Chiara decide di andare alla polizia per confessare le sue responsabilità nell’incidente che ha causato la morte del padre. Questa decisione sconvolgerà i piani di Ferri e Lara. ma non mancheranno altre sorprese nei prossimi episodi.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 2 al 6 maggio. Chiara è andata a deporre e le sue dichiarazioni cambieranno i rapporti tra lei e i suoi cari.

Raffaele, sentendo la mancanza di Ornella, è di fronte a un dilemma che coinvolge direttamente Elvira. La notizia del ritiro dal progetto dalle imprese Petrone di Roberto suscitano reazioni molto positive.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Chiara è vessata dai giornalisti per la sua deposizione alla polizia. Lara tenta una nuova carta per allearsi con Fabrizio e per tenere separati Ferri e Marina.