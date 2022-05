TCR Italy, Sabatino Di Mare conquista Gara 2 nella categoria TCR DSG

TCR Italy, nel Tempio della Velocità Sabatino Di Mare conquista Gara 2 nella categoria TCR DSG. il 2° ACI Racing Weekend aprirà i battenti dal 6 all’8 maggio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

A Monza, l’alfiere della Scuderia Vesuvio sigla la sua prima vittoria di categoria alla guida della Cupra TCR DSG preparata dalla DMP Motors

All’Autodromo Nazionale Monza è andato in scena, nel weekend del 22-24 Aprile, il 1° ACI Racing Weekend. Con una griglia di 32 partecipanti ha preso il via anche il TCR Italy, classe regina del turismo tricolore, declinata in due raggruppamenti, Sequenziale e DSG.

Nel primo appuntamento della stagione Sabatino Di Mare, pilota della Scuderia Vesuvio dimostra carattere e desiderio di riscatto. Dopo aver chiuso le qualifiche con il secondo crono di categoria, il pilota di Sala Consilina si presenta allo start di Gara 1, alla guida della sua Cupra TCR DSG, consapevole di poter salire sul gradino più alto del podio.

Ma l’instabilità delle condizioni meteo e la pioggia improvvisa caduta nella giornata di Sabato disorienta i piloti, condizionando le strategie. La partenza con gomme slick è un’incognita perché la pioggia continua a cadere. Purtroppo, dopo aver preso la testa della corsa, a seguito di un serrato confronto con Rodolfo Massaro, a pochi minuti dalla conclusione della gara, un contatto causato dal pilota dell’Audi TCR DSG costringe Sabatino Di Mare a terminare la sua corsa nella ghiaia. Stessa sorte anche per l’alfiere della Elite Motorsport, che dopo pochi giri sbatte contro le barriere per l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

La giornata di Domenica si apre con tutti i buoni auspici, grazie anche al sole intenso che illumina il Tempio della Velocità e riporta il sorriso sul volto dei piloti. Gara 2 inizia con il favore dei pronostici per Sabatino di Mare, che dopo una partenza perfetta mantiene la testa della corsa, dettando il passo dal primo all’ultimo giro. Riuscendo così a tagliare il traguardo davanti a Massaro, Trentin, Fantilli e Steven Giacon e a guadagnare i primi 40 punti nella classifica conduttori DSG.

Appuntamento alla prossima settimana, con il 2° ACI Racing Weekend che aprirà i battenti dal 6 all’8 maggio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola