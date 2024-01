Un Posto al Sole, anticipazioni al 12 gennaio: Diego parte per la Polonia

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dall’8 al 12 gennaio. Diego, preoccupato per Ida, parte per la Polonia insieme a Raffaele.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dall’8 al 12 gennaio. Diego è sempre più preoccupato per Ida e decide di affrontare Roberto e Marina, appena tornati a Napoli.

Non ricevendo le risposte che cerca, il ragazzo decide di partire lui stesso per la Polonia, accompagnato da Raffaele. Nunzio decide di riprendere il flirt con Diana per cercare di dimenticare Rossella.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni.

Ida (Marta Anna Borucinska) e Diego (Francesco Vitiello) iniziano a farsi delle domande. Non sono capaci, però, di dare risposta a tali quesiti.

Intanto, in Polonia, Magda interviene in modo brusco per bloccare la nipote. Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) prende la decisione di affrontare Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), che sono appena tornati da Londra.

Luca (Luigi Di Fiore) ha un altro piccolo “vuoto”, mentre è in attesa che Giulia (Marina Tagliaferri) torni dalla Sicilia, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Filippo (Michelangelo Tommaso) è chiamato a gestire l’arduo rapporto professionale tra Micaela (Gina Amarante) e Michele (Alberto Rossi), ma non è certo che possa gestire la situazione.

Anche se Ferri e Marina fanno di tutto per contenerlo e depistare i suoi sospetti, Diego non si lascia abbindolare: vuole vederci chiaro. È sua intenzione scavare a fondo per capire cosa stia accadendo realmente a Ida.

Nunzio (Vladimir Randazzo) è sempre più convinto che sia meglio reprimere le sue pene d’amore per Rossella (Giorgia Gianetiempo). Di conseguenza, riprende il flirt con Diana (Sara Zanier). Quest’ultima, però, nel frattempo, si è legata a un altro.

Roberto apprende che Diego e Raffaele hanno mentito al momento della partenza sulla loro vera destinazione. Nel frattempo, i due arrivano in Polonia, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Mariella (Antonella Prisco) medita vendetta, alla luce della faccia tosta con cui Micaela vive la storia d’amore con Samuel (Samuele Cavallo), dopo averlo “portato via” a Speranza (Mariasole Di Maio).

Roberto e Marina fanno una maratona contro il tempo, sperando di raggiungere al più presto in Polonia Raffaele e Diego, evitando il peggio. Padre e figlio, trovata casa di Ida, potrebbero cacciarsi nei guai.

Alberto (Maurizio Aiello), progressivamente, si rivela sempre meno adatto al ruolo paterno. Quindi, Giulia prende la decisione di fare a Clara (Imma Pirone) una proposta che potrebbe essere almeno un pochino di sollievo.

Micaela troverà il modo di vendicarsi, una volta che si indispettisce per il richiamo di Silvia (Luisa Amatucci). È sicura che a fomentarla sia stata Mariella.

Diego non pare essere disposto a valutare una resa: è aiutato dal papà e sempre più convinto nel cercare Ida. Nel frattempo, quest’ultima teme che il ragazzo non sia al sicuro e che non lo sia neanche Raffaele.

Marina inizia a rendersi conto che la situazione sta andando a rotolicontinuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Dato che Alberto non si rivela essere un padre attento e premuroso, con a cuore la salute del figlio, Giulia fa leva su Clara affinché accetti l’impiego al Centro Ascolto. Qualcuno, però, sembra restarci male… Micaela giocherà a Mariella un brutto scherzo perché è decisa a farle la guerra.

ù

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.