Un Posto al Sole, anticipazioni all’8 aprile: Duro scontro tra Nunzio e Ferri

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all’8 aprile. Nunzio scopre dei problemi di droga di Chiara e fa di tutto per aiutarla. Michele torna a Napoli e non gradisce la presenza di Giancarlo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 4 all’8 aprile. Nunzio ha scoperto dei problemi di droga di Chiara e, molto arrabbiato, cerca di fare di tutto per aiutarla.

Questo porterà il ragazzo a scontrarsi con Roberto Ferri. Michele torna a Napoli, innescando una serie di situazioni inaspettate e scoprendosi molto geloso della presenza di Giancarlo nella vita di tutti.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Nunzio (Vladimir Randazzo) ha scoperto della ricaduta di Chiara (Alessandra Masi) nelle droghe. La rabbia del ragazzo è tale che per tutta risposta si rivolge a coloro che crede responsabili delle difficoltà della ragazza.

Nel frattempo Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) continuano a vivere in un clima di grande tensione, dimenticandosi così di pensare ai problemi di Bianca (Sofia Piccirillo) a scuola. Intanto Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), dopo aver saputo del rientro di Michele (Alberto Rossi) a Napoli, non riesce a nascondere la grande gelosia nei confronti dell’uomo.

Pronto a tutto pur di aiutare Chiara a riprendersi dai problemi di droga, Nunzio non pensa alle conseguenze ed entra in conflitto sia con Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che con Franco. Nel frattempo, Lara (Chiara Conti) e Roberto continuano indisturbati a tramare nell’ombra. Intanto l’improvviso ritorno di Michele in città scatena nuove tensioni sia in famiglia che tra gli amici.

Michele è tornato a Napoli perché è finalmente pronto a prendere una sofferta decisione sul suo matrimonio con Silvia. Intanto il povero Nunzio, trovandosi ancora in balia delle tensioni scoppiate con Ferri e Franco, ripensa alla vecchia proposta di Chiara meditando di seguirla. Colpevoli di non accorgersi dei gravi problemi di Bianca, Franco e Angela continuano a mettere al primo posto i loro problemi coniugali.

Viola prova ad aiutare la piccola Bianca, ci riuscirà?

L’arrivo di Viola (Ilenia Lazzarin) come supplente nella classe di Bianca riesce finalmente a rasserenare la bambina. Presto, tuttavia, un nuova delusione potrebbe destabilizzarla un’altra volta.

Nunzio si prepara intanto ad abbandonare la Terrazza, ma ci pensa Giulia (Marina Tagliaferri) a farlo ragionare prima di una scelta così drastica. Più tardi Clara (Imma Pirone) sembra nascondere qualcosa, mentre si prepara per Alberto (Maurizio Aiello) un incontro stravolgente con Marika.

Dopo essersi resa conto che il suo matrimonio è a tutti gli effetti concluso, Silvia cerca sollievo nel rapporto con Giancarlo, mentre Michele inizia a domandarsi cosa ne sarà adesso della sua vita.

Più tardi Angela decide di ripartire incontrando il disaccordo di Franco, rischiando inoltre con la sua distanza di far riprecipitare Bianca nel vortice della web challenge. Intanto Fabrizio (Giorgio Borghetti), da poco rientrato da Milano, si prepara ad informare Marina di una notizia davvero inaspettata.

Nel frattempo Alberto, quando riporta Federico da Clara dopo aver trascorso con lui una giornata speciale, scopre qualcosa che scatena tutta la sua furia.

