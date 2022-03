Uomini e Donne, registrazione 27 marzo: nuovo corteggiatore per Ida

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 27 marzo. Dopo la rottura con Alessandro, arriva un nuovo corteggiatore per Ida Platano.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, andata in scena domenica 27 marzo. In questa registrazione vediamo i primi passi della nuova tronista Veronica ma anche novità dal trono over.

Partiamo proprio da quest’ultimo. Dopo la rottura molto sofferta tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, vediamo un nuovo cavaliere approcciarsi alla dama. I due sono già andati in esterna e le cose sono andate bene.

Scopriamo che la Platano ha deciso di continuare la nuova conoscenza con il cavaliere. Spazio anche per Gemma Galgani, che ha conosciuto un nuovo cavaliere, Franco, e sta iniziando la conoscenza con lui.

A proposito di Alessandro, il cavaliere ha avuto una discussione con Armando Incarnato. Quest’ultimo, poi, ha chiuso la sua frequentazione con Aneta, dicendo che il modo di vivere della dama è molto lontano dal suo.

Passiamo ora al trono classico. Concluso il trono di Matteo Ranieri, la cui scelta è stata registrata sabato 26 marzo, con la scelta di Valeria, l’attenzione in questa nuova puntata è tutta per la nuova tronista Veronica Raimondi.

La ragazza ha conosciuto i primi corteggiatori e si è avventurata nelle prime esterne, andate bene a quanto racconta la stessa Veronica in studio dopo la consueta visione delle stesse.

Chiudiamo con il trono di Luca Salatino. Anche il ragazzo è vicino alla fine del suo percorso, anche se non è tutto definito. Pare, comunque, che la sua preferita al momento sia Soraya, che potrebbe quindi essere la sua scelta finale.

