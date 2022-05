Uomini e Donne, anticipazioni: la trasmissione chiude il 27 maggio

Uomini e Donne, anticipazioni. Nelle prossime registrazioni potrebbero andare in scena le due scelte dei tronisti Luca e Veronica.

Anche questa stagione Uomini e Donne si avvia verso la conclusione. Ricordiamo, infatti, che l’ultima puntata stagionale andrà in onda venerdì 27 maggio, con la nuova programmazione in onda a partire da lunedì 30.

Advertisement

Il dating show di Canale 5 andrà poi in vacanza fino a fine agosto, quando inizieranno le prime registrazioni della nuova stagione. Anche se potremmo assistere a un ritorno anticipato con la versione Vip del programma.

Anche quest’anno la trasmissione condotta da Maria De Filippi ha stracciato ogni record e fatto sua la fascia del day time in cui il programma va in onda. 2,9 milioni di spettatori al giorno e uno share complessivo che oscilla tra il 24 e il 27% sono gli incredibili numeri di questa stagione.

Comunque, i due tronisti sono alla fine del loro percorso. Non sono molte le puntate rimaste a disposizione di Luca Salatino e Veronica Raimondi per prendere la decisione finale e scegliere tra i rispettivi corteggiatori.

Luca ha iniziato il trono prima di Veronica ed è già da più puntate che ci si aspetta che faccia la sua scelta. Veronica è più indietro per numero di puntate ma non per stato del proprio percorso e infatti potrebbe essere pronta anche lei a chiudere il trono.

Pare, infatti, che entrambe le scelte potrebbero andare in scena nelle prossime due registrazioni, vale a dire quelle in scena proprio questi giorni. Vi rimandiamo quindi alle prossime anticipazioni di Uomini e Donne che, probabilmente, sveleranno l’arcano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.