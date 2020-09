Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 ottobre. Renato è sempre più preoccupato per Niko che si lascia sempre più andare a causa dei suoi problemi. Nel frattempo il piccolo Jimmy vive un dramma personale.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 5 al 9 ottobre. In queste puntate vedremo la discesa di Niko: preso dalla sua crisi, il ragazzo preferisce stordirsi piuttosto che affrontare la realtà.

Nel frattempo sembra che tra Filippo e Serena le cose migliorino ma Leonardo è pronto a mettere nuove pressioni sui due ex. Il piano di Roberto contro Marina subisce un inaspettato stop.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Renato è sempre più in ansia per Niko che sembra preferire stordirsi invece che affrontare il suo malessere. Jimmy intanto ha dei problemi con dei bulli, mentre al Vulcano nascono nuove tensioni tra Patrizio, Alex e Samuel. Più tardi Guido, deciso a capire cosa stia succedendo al collega Cotugno, arriva a un passo dalla verità.

Mentre Niko è sempre più giù per la sua crisi, Angela scopre che il piccolo Jimmy sta vivendo un dramma segreto. Nel frattempo Alex e Samuel trovano il coraggio di ribellarsi all’autoritarismo di Patrizio ma non senza conseguenze anche per loro. Intanto Guido, convinto che il suo collega gli abbia mentito su Cinzia, comincia a chiedersi chi sia veramente Cotugno.

Jimmy vive un momento di grande paura e fragilità quando alcuni bulletti iniziano a prendersela con lui. Ciò spinge Bianca a difenderlo, e Niko a mettere in discussione la sua chiusura nei confronti di Susanna. Intanto ci chiediamo se l’intervento di Silvia non abbia convinto Patrizio, Alex e Samuel a calmare le tensioni che stanno appesantendo l’atmosfera del caffè Vulcano. Dopo aver saputo con certezza della presenza di Cinzia in casa di Cotugno, Guido e Cerruti provano ad aprire gli occhi al collega.

Procede il piano di Roberto ai danni di Marina e Fabrizio, presto però un inaspettato ostacolo potrebbe comprometterlo inevitabilmente. Più tardi, mentre Jimmy ritrova serenità al campo scuola, Niko e Susanna si preparano a un lento riavvicinamento.

Il rapporto tra Serena e Filippo sembrerebbe “guarire” col tempo, presto però Leonardo diventa artefice di nuove pressioni. Prosegue intanto il piano di Roberto in combutta con la Martinelli, mentre Marina scopre che dietro l’ostilità di Tortora c’è ancora una volta lo zampino di Ferri. Nel frattempo Silvia cerca di trovare una soluzione per restaurare un clima sereno al Vulcano, ma qualcuno, anticipandola, riesce ad ottenere dei risultati inaspettati.

