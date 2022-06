Un Posto al Sole, anticipazioni: il 14 e 17 giugno doppio appuntamento

Un Posto al Sole, anticipazioni. Per due giovedì consecutivi la soap opera di Rai 3 non andrà in onda: ecco quando recuperano.

Arrivano le ultime anticipazioni su Un Posto al Sole. Oggi non vi parleremo della trama, nonostante l’estate sia appena alle porte e ci aspettano risvolti bollenti nel prossimo futuro a Palazzo Palladini.

Vi segnaliamo, infatti, che per ben due giovedì di giugno la soap opera di Rai 3 non andrà in onda per dare spazio a due manifestazioni di atletica. Il primo giorno sarà giovedì 9 giugno, dove al posto della soap vedremo il Golden Gala Pietro Mennea.

Il secondo giorno, invece, sarà giovedì 16 giugno. In questa data vedremo Atletica Leggera: Bislett Games, il sesto meeting dell’edizione 2022 della Diamond League.

Questo significa che salteremo ben 2 puntate della nostra soap preferita? Assolutamente no! La Rai, infatti, ha già comunicato che ci saranno due doppi appuntamenti nelle prossime settimane per recuperare quanto perso in precedenza.

Infatti, martedì 14 e venerdì 17 giugno, la soap inizierà alle 20,25 anziché alle 20,45 proprio per non farci perdere nemmeno una puntata di Un Posto al Sole.

