Un immenso Ibrahimovic affonda il Napoli. 3-1 per i rossoneri al San Paolo

Vantaggio dello svedese nel primo tempo. Sempre di Ibra il raddoppio ad inizio ripresa. L’espulsione (ingiusta per la prima ammonizione) di Bakajoko condiziona la partita. Di Mertens ed Hauge gli altri gol

Riprende il campionato con una sfida che può valere il primo posto in Serie A. Il Milan è imbattuto in trasferte da moltissime partite mentre il Napoli, al contrario, proprio in casa ha subìto le uniche sconfitte della stagione contro AZ e Sassuolo.

Da un lato Ibrahimovic che ha dato una nuova vita al Milan nonostante i suoi 39 anni; dall’altro Insigne che negli ultimi mesi ha preso per mano sia gli azzurri che la nazionale.

Gattuso, il grande ex, senza Osimhen, decide di non lasciare il 4231.

Le formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Lozano. All. Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Bonera

Primo tempo

All’8’ lancio di Ibra per Rebic: il tiro viene sbagliato dall’attaccante e facile parata per Meret.

Al 9’ ci prova Chalanoglu che costrine Meret in angolo. Sull’azione dal calcio piazzato Kjaer manda alto da buona posizione.

Meglio il Milan in questi primi dieci minuti: il Napoli tenta le ripartenze ma sono i rossoneri a mostrare le migliori azioni dialogate. È anche il pressing alto del Milan che non consente agli uomini di Gattuso di prendere campo.

Al 13’ Saelemakers si accentra e tenta il tiro dal limite dell’area: il tiro è alto.

Al 17’ errore di Valeri che ammonisce Bakajoko.

Al 19’ il vantaggio del Milan

Cross di Theo Hernandez per Ibrahimovic che dal limite dell’area, di testa anticipa Koulibaly e supera Meret. Bellissimo gol 0-1 meritatissimo.

Al 26’ primo tiro del Napoli con Mertens: bella parata di Donnarumma.

Sull’angolo tripla occasione per gli azzurri: ci prova prima Bakajoko ma para Donnarumma. La palla arriva aDi Lorenzo che clamorosamente sbaglia e colpisce la traversa. La palla arriva a Lozano che tira ma Donnarumma devia ancora in angolo.

Al 31’ ci prova Politano ma la palla è alta.

Ancora Politano al 34’: il tiro finisce fuori di poco.

Ci tenta Lozano al 39’: alto.

Anche Mertens dopo un controllo difficile prova il tiro da posizione defilata. Donnarumma para ancora.

Approccio sbagliatissimo del Napoli per 30 minuti: Milan superiore in tutto e vantaggio meritatissimo con il gol di un campione quale è Ibrahimovic.

Incredibile metaforfosi degli azzurri negli ultimi 15’ del primo tempo: 10 tiri di cui 5 in porta. Di Lorenzo si divora un gol ma non basta per pareggiare il capolavoro di Ibra.

Secondo Tempo

Al 50’ gomitata di Ibra a Koulibaly. Valeri ed il VAR non intervengono.

Al 53’ si accentra Politano e calcia. Il tiro è deviato in angolo da Romagnoli.

Raddoppio del Milan al 54’: ancora Ibrahimovic. 0-2

Al 54’ perde palla di Lorenzo in attacco. Contropiede del Milan: palla da Rebic a Ibrahimovic che deve solo spingere la palla in rete.

Gattuso opera il primo cambio: fuori uno spento Lozano per Zielinsky.

Accorcia le distanze il Napoli con Mertens: 1-2

Bakajoko recupera palla su Kessie. Palla da Mario Rui a Mertens che infila Donnarumma.

Espulso Bakajoko al 65’. Ammonzione stavolta giusta ma come pesa l’errore di Valeri nel primo tempo! L’errore però nasce all’inizio dell’azione: nessuno ferma i giocatori del Milan: a volte i falli tattici sono importantissimi.

Ancora un cambio per Gattuso: esce Politano (forse il migliore) per Petagna.

Esce Ibrahimovic al 78’ per infortunio. Entra Colombo

Ci prova Fabian Ruiz all’87 dal limite. Fuori di poco.

Generoso il Napoli nonostante la inferiorità numerica.

All’89’ entra Elmas per Fabian Ruiz

Al 93’ scambio Mertens Petagna e grande occasione. Il tiro è centrale e Donnarumma para.

Al 95’ Hauge chiude la partita 1-3

Ancora una palla persa da Di Lorenzo. Palla da Bennacer a Hauge che supera Meret.

Vittoria alla fine meritata dal Milan che sfutta non solo la forza e la grandezza di Ibrahimovic ma anche le indecisioni del Napoli sia nella prima mezz’ora sia negli errori sotto porta e nell’incapacità di fermare le ripartenze avversarie con dei falli tattici. Errori non perdonabili che perde troppo facilmente palla e favorisce le ripartenze rossonere.

Pessimo, a mio avviso Valeri che condiziona la partita in vari casi: la prima ammonizione di Bakajoko è inesistente. Al 50’ non punisce una clamorosa gomitata di Ibrahimovic su Koulibaly e, nel finale, non ammonisce per la seconda volta Kessie reo di aver spinto Insigne lanciato a rete.

Nel Napoli bene Politano e Bakajoko (punito ingiustamente con l’espulsione). Male Insigne mai in partita e Di Lorenzo. Fabian Ruiz non incide mai. Lozano inesistente e Mertens si fa notare solo nel tabellino. Troppo poco per battere un Milan che pur non apparendo irresistibile ha sfruttato tutti gli errori di una squadra che deve crescere ancora molto, soprattutto dal punto di vista caratteriale, se vuole avere un ruolo importante in questo campionato.