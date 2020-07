Coronavirus in Campania, i dati del 10 luglio: sette nuovi positivi

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 10 luglio dell’unità di Crisi regionale riporta 7 nuovi positivi su 1.952 tamponi effettuati.

Coronavirus in Campania | Sette nuovi casi positivi al Covid-19, zero decessi e due guariti in Campania nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale a 4.769 mentre i deceduti restano 432. I tamponi eseguiti in totale sono 301.677, di cui 1.952 esami effettuati ieri. I guariti sono 4.095 di cui 4.095 totalmente guariti e zero clinicamente guariti.