Vomero: Blitz dei carabinieri in via Aniello Falcone per “movida violenta”

Controllo straordinario del territorio per contrastare il fenomeno della “movida” violenta nel quartiere Vomero, in particolare su via Aniello Falcone.

Gli agenti del Commissariato Vomero e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare il fenomeno della “movida” violenta nel quartiere Vomero, in particolare su via Aniello Falcone, via Scarlatti, via Luca Giordano, piazza Vanvitelli, piazza Immacolata e piazza Leonardo.

Durante l’attività è stato sanzionato un esercizio commerciale in via Ottavio Caiazzo per aver installato giochi senza licenza.

Sono state identificate 162 persone di cui 23 con precedenti di polizia; controllate 72 auto e 7 motoveicoli; elevate 2 contravvenzioni al codice della strada per mancanza di revisione e per assenza di copertura assicurativa con relativo sequestro amministrativo del veicolo.

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 2 persone sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo presso il mercato rionale di via De Bustis e in prossimità dei locali di via Aniello Falcone; le somme illecitamente percepite sono state sequestrate.

Infine, una 18enne con diversi precedenti di polizia è stata trovata in possesso di arnesi atti allo scasso e denunciata.