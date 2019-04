Vento forte e mare agitato, prorogata l’allerta meteo in Campania

Tutte le zone interessate dall’allerta meteo in Campania, che a causa del forte vento che sta interessando il territorio regionale è stata prorogata dalla Protezione Civile.

Allerta meteo in Campania | E’ in vigore, dalle 8 di questa mattina, l’allerta meteo per vento e mare sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). L’allerta scadrà alle ore 22 per le zone 6 ed 8, ma permarrà fino alle 6 di domani mattina sulle zone 1 e 3.

Nessun rischio idrogeologico

La Protezione civile della Regione Campania ha infatti prorogato l’allerta meteo su Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e monti Picentini dove i venti forti sud-orientali con locali raffiche e il mare agitato permarranno per tutta la notte e fino alle 6 di domani mattina. Per l’allerta vento non è previsto il codice colore che invece indica eventuali condizioni di rischio idrogeologico connesso alle piogge.