Raid nella notte a Fuorigrotta, depredate decine di auto

L’allarme del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: “Purtroppo ancora una volta ci troviamo a fare i conti con episodi del genere”.

“Nella notte tra domenica e lunedì il quartiere di Fuorigrotta è stato investito da un’ondata di furti e vandalizzazioni delle automobili in sosta. I delinquenti hanno svaligiato le vetture, creando danni ingenti ai proprietari. Il fatto è stato segnalato sulla pagina Facebook “Sei di Fuorigrotta se”. Purtroppo ancora una volta ci troviamo a fare i conti con episodi del genere. Al di là dei furti di ruote, che sono diventati una triste abitudine, ora siamo costretti ad assistere ad una nuova forma di criminalità, sempre più violenta e aggressiva”. Lo rende noto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

La denuncia.

“Da tempo chiediamo al ministro dell’Interno Lamorgese di tenere fede alla promessa di inviare a Napoli delle nuove unità che permettano alle forze dell’ordine di presidiare il territorio in maniera efficace. Speriamo vivamente che non ripeta il lassismo di Salvini, che promise 400 unità che non sono mai state inviate. Trovo necessario che si diano delle risposte ai cittadini che, oramai, sono costretti a confrontarsi, ogni notte, con le ondate di furti e vandalizzazioni che interessano le loro automobili”.