Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per identificare i protagonisti della rissa (dovuta probabilmente a motivi di viabilità) avvenuta sabato 22 giugno nel quartiere napoletano di Ponticelli (nei pressi del cinema Pierrot in via De Meis).

Fondamentale per le indagini sarà il video della zuffa, che sta facendo il giro del web, dopo la denuncia social da parte del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Nel video si vedono due donne prendersi a schiaffi, pugni e tirate di capelli, poi c’è l’intervento di un uomo che aggredisce una delle due donne, finché non è stato allontanato dalle persone accorse in strada.

“Una scena agghiacciante accaduta in pieno giorno in una strada trafficata della zona orientale della città -hanno dichiarato lo stesso Borrelli e Gianni Simioli, conduttore della trasmissione radiofonica “La Radiazza”- Abbiamo provveduto a girare il filmato, che sta diventando virale sul web, alla Polizia postale affinchè si risalga ai protagonisti di questa vergognosa zuffa che dovranno essere identificati e denunciati.

Le risse sono all’ordine del giorno in questa città – proseguono Borrelli e Simioli – e il rischio che qualcuno possa perdere la vita è altissimo. Servono pene severe e controlli serrati sul territorio per scongiurare ulteriori drammi e, soprattutto, bisogna provvedere a togliere le armi dalle mani dei giovanissimi. Solo per un caso stavolta non è successo niente di grave. Ma bisogna dare segnali chiari che le strade cittadine non sono dei ring”.