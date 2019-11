Ponticelli: blitz “anti-tarocco” della Polizia municipale al mercato di via Califano, che ha portato al sequestro di merce per migliaia di euro. Non sono mancati momenti di tensione.

Giovedì scorso, 7 novembre, c’è stato un blitz anti-tarocco della Polizia Municipale dell’unità operativa Barra, San Giovanni, Ponticelli al mercato rionale di via Califano, che ha portato al sequestro di merce contraffatta dal valore di migliaia di euro.

Come riporta “Il Mattino”, nell’area che concentra circa 120 attività commerciali, regolarmente autorizzate, sono stati individuati decine di abusivi pronti a vendere merce contraffatta (borse, indumenti e scarpe) che riproduceva grandi marchi e griffe di lusso. Il blitz è stato organizzato in due fasi. Nella prima i vigili hanno agito in borghese e con un’auto civetta, per intercettare i commercianti abusivi.

Successivamente, sono intervenute anche le volanti e i poliziotti municipali in divisa che hanno tra l’altro gestito momenti di tensione provocati da alcuni tentativi di aggressione da parte degli abusivi, la maggior parte extracomunitari di origini africane che sono riusciti a scappare.

I poliziotti municipali stanno completando gli inventari della merce sequestrata per inviarli in Procura: successivamente si procederà alla distruzione della merce “taroccata”.

Foto in evidenza: “Il Mattino”