Ponticelli, arrestato latitante in fuga da oltre 20 anni

L’uomo, di origini albanesi, era ricercato dal 1998, dopo due condanne definitive: dovrà scontare 8 anni di carcere per traffico internazionale di droga.

Ponticelli | Era latitante da più di 20 anni, dopo due condanne definitive (per traffico internazionale di droga) emesse dai tribunali di Cuneo e Siena. Sabato mattina nel quartiere Ponticelli di Napoli i poliziotti della Squadra Mobile di Cuneo e Napoli (insieme ai colleghi dello Sco) hanno arrestato Mihallaq Boraku, 49 anni, origini albanesi. Ora è in carcere a Secondigliano per scontare una condanna definitiva a 8 anni e 4 mesi.

Nel Cuneese era stato fermato nel ’98 insieme a un albergatore di Bra, un impiegato di Farigliano e alcuni connazionali: viveva a Bra dove aveva costruito una rete che “importava” la droga dall’Albania alla Puglia in gommone poi fino in Piemonte. Era l’operazione “Besa” (in albanese significa giuramento) condotta dalla direzione antimafia di Torino che, a maggio ’97, portò al sequestro di duecento chilogrammi di marijuana provenienti destinati al mercato delle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Torino.

La droga era stata sequestrata in un posto di blocco al casello dell’autostrada di Asti Est sulla Torino-Piacenza: era nel doppiofondo di un un camion che ufficialmente trasportava pesce e altri generi alimentari.