Ponticelli, abusi sessuali su minori: Assolto don Silverio Mura

Ponticelli: E’ stato assolto don Silverio Mura, il sacerdote napoletano accusato di aver abusato di due ragazzi.

Il Tribunale Ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Milano ha assolto il parroco di Ponticelli, don Silverio Mura. Lo fa sapere in una nota l’avvocato difensore del sacerdote Stefano Bartone. Il parroco era stato accusato di aver abusato di due ragazzi 25 anni fa.

All’epoca non si ravvisarono “elementi tali da giustificare l’apertura di un procedimento canonico” nei confronti di don Silverio Mura, che ha sempre negato qualsiasi tipo di accusa. Le denunce a carico erano due: quella fatta ai carabinieri è andata in prescrizione, mentre quella presentata alla diocesi napoletana si concluse con un’archiviazione. Anche il Papa fece riaprire il caso che nel frattempo era stato appunto archiviato. Gli atti a carico di don Silverio Mura furono trasmessi dalla Curia di Napoli al Tribunale della Diocesi milanese nel luglio scorso. Il processo ecclesiastico penale era stato promosso dalla Congregazione per la dottrina della fede.

Oggi “l’assoluzione del parroco napoletano, – si legge nella nota, – è giunta al termine di una istruttoria durata ben quattro anni”.