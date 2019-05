Napoli: Controlli dei carabinieri e 12 arresti tra Ponticelli, rione Traiano, Chiaia e San Giovanni a Teduccio. I NOMI

Cronaca di Napoli: I carabinieri hanno svolto un’attività di controlli a tappeto in diverse zone della città. Elenco degli arresti e denunce.

E’ stata svolta un’attività di controlli da parte dei carabinieri a Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, al rione Traiano nonché nella zona dei “baretti” di chiaia: arresti, denunce, perquisizioni e contravvenzioni nel corso dei servizi ad “alto impatto” svolti dal Comando Provinciale con il supporto del Reggimento “Campania”.

In totale 12 le persone arrestate, 18 quelle denunciate, 8 i parcheggiatori abusivi sanzionati.

A Chiaia sono stati sottoposti a controllo 15 “baretti”: ai titolari sono state comminate sanzioni per 37mila euro; sospese 3 attività per aver impiegato lavoratori “a nero”.

Al rione Traiano sono state denunciate 9 persone per aver violato i sigilli apposti a un seminterrato adibito a base di spaccio.

Il dettaglio degli arresti con i nomi:

Al rione Traiano, in via Tertulliano, i carabinieri hanno fatto irruzione in un “basso” sorprendendovi 9 soggetti. I militari hanno tratto in arresto Giacomo Marcone, 37enne di via Giustiniano già noto alle forze dell’ordine, che ha fornito loro false generalità e denunciato per violazione di sigilli lui e le altre 8 persone residenti a Napoli, Pozzuoli, Quarto e Monteruscello.

Arrestato anche Amedeo D’Aniello, 31enne di via Torricelli e L.J.R., 22enne di Pianura, per un furto in un negozio di videogame di via Salvator Dalì dove si sono introdotti forzando la porta per rubare videogiochi e 115 euro.

I carabinieri della stazione di Bagnoli li hanno bloccati rinvenendo la refurtiva e riconsegnandola al titolare.

Gli arrestati sono stati giudicati con rito direttissimo e condannati a 6 mesi di reclusione con sospensione della pena.

Tratto in arresto per evasione Andrea Ilario, 25enne di Pianura ai domiciliari, “beccato” dai carabinieri della stazione di Pianura fuori dalla sua abitazione da cui era uscito per recuperare il cane che stava inseguendo un gatto. Dopo le formalità è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari.

Eqerem shehu, 22enne di origini albanesi in italia senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio su via Giuseppe Leonardo l‘albanese alla vista dei militari ha gettato un involucro contenente dosi di cocaina per circa 30 grammi. La droga è stata recuperata e sequestrata, Shehu arrestato e tradotto in carcere.

Arrestati 2 uomini per spaccio nel quartiere Pendino. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno sorpreso su via Marvasi Arashid Omar, 33enne del marocco e Mohamed Butrel, 56enne della tunisia, a cedere un grammo di hashish ad un assuntori. Nel corso della prequisizione sono stati sequestrati 20 grammi di hashish, 3 flaconi di metadone, un bilancino elettronico, 2 coltelli e 170 euro.

In via Stadera è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio Mario Claudio Gaimari, un 29enne del luogo trovato a detenere in casa di 31 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.900 euro in contante. Dopo le formalità è stato tradotto in carcere.

Arrestato, per il furto di 360 euro di alcolici in un Centro Commerciale di via Marina, un 18enne dei Quartieri Spagnoli, Rosario Antonio Ariel.

Un 18enne di Piazza del Gesù già sottoposto all’obbligo di permanenza in casa dopo essere stato arrestato per droga, alla luce di diverse violazioni, è stato collocato in comunità su provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli.

In piazza Bellini i carabinieri hanno arrestato per spaccio un 40enne della Sanità, Pietro Di Nocera, e una 37enne dei Quartieri Spagnoli, Valentina Oliva, sorpresi mentre cedevano hashish e cocaina ad alcuni acquirenti e trovati in possesso di 52 grammi di marijuana, cocaina e hashish, 2 bilancini di precisione e 360 euro.

Persone denunciate

Per detenzione di munizionamento da guerra un 20enne del rione Cavalleggeri d’Aosta già noto alle forze dell’ordine che alla vista dei carabinieri, su via Romolo e Remo, ha tentato di far perdere le sue tracce abbandonando un involucro risultato poi contenere 5 cartucce calibro 9.

Per furto aggravato 6 condomine di via Evangelista Torricelli responsabili di aver allacciato la rete elettrica domestica a quella pubblica. Dopo l’intervento dei carabinieri gli allacci sono stati staccati da tecnici dell’Enel.

Per la detenzione abusiva di 12 cartucce calibro 9, una 34enne di via Vigliena, 9 che le nascondeva in garage.

Per contrabbando di sigarette un 48enne di via Bakù che nascondeva nella sua autocarrozzeria 264 pacchetti di sigarette privi del sigillo del Monopolio di Stato e una stecchetta di hashish.

Per trattamento illecito di dati un 44enne del corso Umberto già noto per reati in materia di droga a cui i militari hanno sequestrato un impianto di videosorveglianza abusivo installato lungo il muro di cinta della palazzina in cui vive.

I parcheggiatori abusivi allontanati e denunciati:

In viale delle Metamorfosi, in prossimità dell’Ospedale del Mare, i carabinieri hanno sanzionato un 55enne di Ponticelli, già sanzionato 3 volte nel corso dell’ultimo anno in quella stessa zona.

Altri 7 sono stati sorpresi ad esercitare l’attività abusiva nonostante gli fosse stato notificato l’ordine di allontanamento. Erano tra via Cesare Battisti, via Imbriani, via Nisco e via Lo Monaco, nei pressi della scuola media “Tito Livio” e del liceo “Umberto”. Sequestrati gli incassi.

Denunce ai baretti di Chiaia

I carabinieri della compagnia Centro e Personale della Polizia Municipale hanno comminato sanzioni amministrative per un totale di 37mila euro ai titolari di 15 “baretti” a Chiaia per aver impiegato personale “a nero”, inottemperanza alla normativa in materia di impatto acustico, eccedenza di occupazione di suolo pubblico e mancata voltura delle autorizzazioni amministrative al nuovo amministratore.

I sequestri

Nel corso dei controlli nella zona dei “baretti” i militari hanno sequestrato 2 tirapugni in metallo abbandonati a terra.

Rinvenute 3 stecchette di hashish nello scantinato di una palazzina in via Bakù.