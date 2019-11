Meteo Campania, rischio frane dopo i temporali: allerta prorogata fino a domenica

Meteo Campania: la Protezione civile regionale ha emanato un nuovo avviso di criticità idrogeologica di colore Giallo per le avverse condizioni dei prossimi giorni.

Meteo Campania | In Campania prosegue il maltempo. La Protezione civile regionale ha emanato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo: la criticità idrogeologica di colore Giallo prosegue fino alle 9 di domenica mattina. La perturbazione che sta insistendo sulla regione si sta, però, leggermente spostando, sempre all’interno del territorio campano: per questo motivo dalle 9 di domani l’allerta riguarderà tutte le zone ad eccezione della 2 (Alto Volturno e Matese) e della 4 (Alta Irpinia e Sannio) a differenza di quella in atto fino alle 9 di domani che escludeva la zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e la 7 (Tanagro). Si prevedono, nelle zone in cui vige o entra in vigore l’allerta Gialla “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata intensità. Possibili raffiche di vento nei temporali”.

I possibili rischi.

I possibili rischi riguardano principalmente “fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate per effetto della saturazione dei suoli”.

I tecnici, infatti, invitano a prestare attenzione anche in assenza di piogge per l’accumulo di acqua nei terreni dovuto alle scorse precipitazioni. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle sollecitazioni dei venti e del mare. Si raccomanda altresì di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali diramate dalla Sala operativa e dal Centro funzionale.