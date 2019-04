Marigliano: 29enne vuole i soldi per la droga e minaccia di dare fuoco con la benzina alla mamma e alla nonna

Marigliano: Vuole i soldi per la droga e minaccia la mamma e la nonna spargendo loro addosso benzina. 29enne arrestato dai carabinieri.

Arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione dai Carabinieri della Stazione di Marigliano un 29enne del luogo già noto alle forze dell’ordine.

A tarda sera è andato nell’abitazione della madre 52enne, che in quel momento era con la nonna materna del ragazzo, un’anziana di 72 anni, perché voleva soldi per acquistare droga.

La mamma ha accordato quella richiesta e gli ha messo nelle mani 30 euro. Ma a lui non è bastato ed ha voluto altro denaro.

Le donne, non potendo più sostenere quelle spese, gli hanno risposto che non era possibile ma di fronte a quella risposta lui non ha desistito, anzi ha replicato che pretendeva dalla madre una cucina nuova da montare nella casa in cui sarebbe andato a vivere a breve.

La mamma non ha ceduto alla sua richiesta e a quel punto la violenza ha raggiunto il culmine.

Il 29enne ha preso una bottiglia di benzina (che già aveva con sé) e l’ha gettata addosso alle donne, poi ha minacciato di incendiarle con l’accendino che aveva nell’altra mano.

Dopo alcuni minuti di paura, in un attimo favorevole le vittime sono riuscite a fuggire. Si sono chiuse in casa della nonna ed hanno chiamato i carabinieri della locale stazione.

I militari sono intervenuti in emergenza e hanno bloccato il violento sul pianerottolo tra le abitazioni delle due vittime.

Il 29enne è stato arrestato e tradotto in carcere. Sequestrati bottiglia e accendino.

Non era la prima volta: dalle dichiarazioni delle donne i militari hanno appurato che il 29enne le vessava e minacciava da circa un anno ma loro non avevano mai denunciato.