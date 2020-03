La direzione dell’ospedale Cardarelli di Napoli respinge con forza la voce per cui 249 operatori sanitari si sarebbero messi in malattia in piena emergenza Coronavirus.

La notizia dei “249 dottori malati immaginari” all’ospedale di Napoli Cardarelli, il piu’ grande del Mezzogiorno, “non trova alcun fondamento nei documenti puntualmente verificati” dalla direzione amministrativa del nosocomio. E’ la stessa azienda ospedaliera a darne notizia.

“I numeri, certificati e verificabili, riferiscono di un organico di 739 medici dei quali 276 impegnati nel Dipartimento di Emergenza Urgenza DEA. Dei 739 medici impegnati a combattere l’emergenza legata al coronavirus e a tutte le altre patologie, i medici assenti per malattia sono 33 – prosegue l’azienda – di questi 17 operano nel Dipartimento di Emergenza Urgenza DEA e altri 16 sono invece assegnati agli altri dipartimenti assistenziali. E’ bene rilevare anche che dei 33 medici attualmente in malattia, 4 sono affetti da anni da gravi patologie e 4 sono stati accertati Covid positivi”.

“Al fine di tutelare l’immagine dell’Azienda ospedaliera, dei dipendenti (medici e non) che con dedizione e coraggio sono a lavoro la direzione strategica si riserva di agire nelle opportune sedi contro chiunque diffondera’ notizie non verificate e non corrispondenti a verita’”, conclude la direzione del Cardarelli.