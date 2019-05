Cronaca di Napoli: un 45enne di Giugliano (separato dalla moglie) abusava delle figlie quando le ragazzine erano in visita dai nonni.

Una bruttissima storia di cronaca arriva da Giugliano in Campania, dove i giudici del Tribunale di Napoli Nord hanno condannato in primo grado un 45enne a 10 anni di reclusione per abusi sulle figlie di 9 e 13 anni.

Come riportato da “Il Mattino”, per oltre tre anni, l’uomo, dopo essersi separato dalla moglie, secondo l’accusa avrebbe abusato delle proprie figlie approfittando delle visite domenicali di queste ultime alla casa dei nonni paterni, dove il padre si era nel frattempo trasferito.

L’uomo era finito agli arresti domiciliari nel marzo 2018 nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e realizzata dai carabinieri di Pianura. Le indagini, partite nel febbraio 2017 dalla denuncia choc della madre delle bimbe, aveva fatto emergere la condotta violenta dell’uomo, posta in essere dal 2013 dopo che la coppia si era separata.

Disattese le richieste del pm Francesco Persico, che aveva chiesto una condanna a dodici anni. L’uomo, oltre a dover scontare la pena in carcere, dovrà corrispondere alle vittime un risarcimento danni di 100mila euro.